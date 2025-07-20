Украинцам ввели новую выплату 24 тысячи гривен: экспериментальный проект продлится два года

В Украине запустили экспериментальный проект по комплексному развитию и уходу за детьми с инвалидностью с государственной выплатой 24 тысячи гривен в месяц за каждого ребенка. Чтобы получить услугу, родители должны обратиться к местному социальному менеджеру и предоставить заключение ИРЦ с уровнем поддержки не ниже четвертого.

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Об этом пишет Депатрамент социальной политики Ивано-Франковской области. Проект направлен на детей в возрасте от шести лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждения общего среднего образования на дневной форме.

Задача – создать условия, при которых ребенок сможет не только развивать навыки, но и участвовать в образовательном процессе вместе с другими. Для этого социальные услуги будут предоставляться в комплексе с образовательными, а участие в программе смогут принимать дети с уровнем поддержки не ниже четвертого.

Как будет работать проект

Проект продлится два года и будет реализован за счет государственного бюджета. Финансирование будет осуществлять Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, который будет выступать национальным закупщиком. Оплата за каждого ребенка составит 24 тыс. грн в месяц, с возможностью мотивационных доплат за результативность (например, регулярное посещение занятий).

Участие громад является ключевым, ведь они должны подать заявку, определить потребность в услуге среди жителей, обустроить соответствующее помещение (преимущественно в школе или рядом), обеспечить транспортировку детей, софинансирование расходов (коммунальные услуги, питание), а также назначить социального менеджера, который будет координировать проект на местном уровне. Поставщиком могут быть как юридические, так и физические лица-предприниматели, которые:

включены в Единый госреестр и Реестр поставщиков социальных услуг;

имеют в штате соответствующих специалистов: социального работника, воспитателя, психолога, специалиста по физической реабилитации, социального работника;

способны обеспечить технические условия, в частности, установление видеонаблюдения с доступом для родителей.

Как получить услугу

Родители или законные представители ребенка с инвалидностью должны обратиться в орган местного самоуправления, где действует социальный менеджер. Перед этим необходимо пройти оценку Инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ) и получить заключение о необходимом уровне поддержки. После этого ребенок может быть включен в программу. Важным элементом проекта станет мониторинг и оценка качества услуги.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле 2025 года в Украине начали действовать обновленные правила расчета средней зарплаты для начисления больничных и декретных выплат. Дело в том, что правительство изменило сам механизм определения среднедневного дохода.

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