Украинцам изменили правила расчета больничных: каковы новые нормы выплат

В июле 2025 года в Украине начали действовать обновленные правила расчета средней зарплаты для начисления больничных и декретных выплат. Дело в том, что правительство изменило сам механизм определения среднедневного дохода.

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Новшества предусмотрены постановлением Кабинета министров № 837. Предполагается, что изменения сделают систему социальных выплат более прозрачной и справедливой для всех категорий работающих украинцев.

Ключевое новшество – исключение "нерабочих" месяцев

Месяцы расчетного периода, когда сотрудник не работал, теперь будут исключаться из расчета. Речь идет о случаях, когда человек не работал по уважительным причинам с первого до последнего числа календарного месяца.

Пример: Если весь месяц, кроме выходных, работник был в отпуске без сохранения зарплаты, этот месяц не учтут. При этом, если за такой нерабочий месяц были начислены дополнительные выплаты (например, премия), с которых уплачивался ЕСВ, они также не будут учитываться при расчете больничных и декретных.

Эта норма вернулась после того, как утратила силу с 1 января 2023 года. До того она действовала с 2015 года.

Что изменилось для "Дія Сіті" и добровольно застрахованных

– Для работников и гиг-специалистов резидента "Дія Сіті"

Применяются максимальные ограничения по суммам больничных и декретных. Рассчитывается они так:

доход, с которого уплачен ЕСВ, делится на среднемесячное число календарных дней (30,44),

полученное число умножается на количество дней нетрудоспособности.

Это более гибкий подход по сравнению с предыдущим "потолком". Ранее он просто не должен был превышать зарплату, с которой уплачены взносы.

– Для добровольно застрахованных лиц

Если болезнь наступила менее чем через 12 месяцев после заключения договора о добровольном участии, расчет ранее велся исходя из суммы взносов за короткий период, деленной на 365 или 366 дней. Это сильно уменьшало выплаты.

Теперь расчет будет производиться исходя из дохода за полные календарные месяцы действия договора, если их было меньше 12. Это приводит к более корректному определению размера больничных и декретных.

Что нужно знать о выплате больничных в Украине

Больничные официально называются пособием по временной нетрудоспособности. Они выплачиваются, когда работник в случае их болезни или травмы не может некоторое время выполнять свои трудовые обязанности.

Размер больничных зависит от средней зарплаты работника. При этом учитывается его страховой стаж:

до 3 лет – на больничном за один день платится 50% среднедневной зарплаты;

от 3 до 5 лет – 60%;

от 5 до 8 лет – 70%;

более 8 лет – 100%.

Первые пять дней болезни оплачивает работодатель. А начиная с шестого дня – Пенсионный фонд Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине впервые введен единый порядок ежемесячных выплат пенсий и доплат по судебным решениям – как текущих, так и за прошлые годы. Пенсионеры смогут видеть статус своих выплат онлайн, а государство обязалось выплачивать долги пропорционально имеющимся средствам.

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