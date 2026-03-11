Украинцы массово скупают бензин и дизель: в АКМУ рассказали, что влияет на стоимость

В Украине резко выросли объемы закупок топлива, приобретение бензина А-95 увеличилось на 40-70%, а дизельного топлива на 60-140%, что стало одним из ключевых факторов подорожания на АЗС. Дополнительное давление на цены создают зависимость от импорта после остановки нефтеперерабатывающего предприятия, сокращение предложения из Европы и ростстоимости нефтепродуктов на мировых рынках.

Видео дня

Об этом рассказал глава Антимонополького комитета (АМКУ) Павел Кириленко во время отчета в Верховной Раде. Рост спроса произошел на фоне сокращения предложения со стороны европейских поставщиков. Часть компаний в Европе начала уменьшать объемы продаж за границу, чтобы обеспечить стабильность собственных внутренних рынков.

В результате украинские импортеры вынуждены покупать топливо по более высоким ценам и конкурировать за доступные ресурсы на европейских рынках. Еще одним ключевым фактором, который повлиял на ситуацию, стала полная зависимость Украины от импортного топлива. После остановки единственного нефтеперерабатывающего предприятия в стране практически все светлые нефтепродукты – бензин, дизель и частично сжиженный газ поставляются из-за рубежа.

Внутренний рынок напрямую зависит от цен на европейских биржах, ситуации с поставками и стоимости транспортировки. Кроме того, логистика доставки топлива в Украину значительно сложнее и дороже, чем в странах Европейского Союза, где есть развитая сеть нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов.

Ситуацию на топливном рынке дополнительно осложнила напряженность на Ближнем Востоке. Из-за геополитических рисков на мировых рынках начали быстро расти цены на нефть и нефтепродукты. Среди факторов, которые усилили подорожание, Кириленко назвал:

рост спроса на нефтепродукты в мире;

сокращение запасов и предложения горючего;

увеличение фактической стоимости закупки ресурсов;

прогноз дальнейшего подорожания сырья;

повышение стоимости логистических услуг.

В таких условиях импортное топливо становится дороже еще на этапе закупки, что в конечном итоге отражается на ценах на автозаправочных станциях. На фоне подорожания топлива АКМУ начал проверять ситуацию на рынке. Со 2 марта ведомство проводит анализ возможных злоупотреблений при формировании розничных цен на топливо.

К крупнейшим топливным сетям страны были направлены официальные требования о предоставлении информации о структуре ценообразования. Также с операторами рынка провели отдельные встречи, чтобы выяснить причины резкого повышения стоимости.

Кроме того, 9 марта комитет начал рассмотрение дела по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов. В ведомстве отмечают, что наряду с объективными экономическими факторами нельзя исключать и субъективные причины роста цен, которые могут быть связаны с поведением отдельных участников рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начинается весенняя посевная кампания, которая в этом году стартует чуть позже из-за погодных условий, но аграрии имеют достаточные запасы ресурсов для проведения полевых работ. Даже в случае подорожания топлива влияние на цены продуктов нового урожая будет относительно небольшим – примерно на уровне 1-2%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!