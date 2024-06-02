Украинцам возвращают деньги за покупки в ЕС: как получить возмещение

Украинцы могут вернуть до 25% средств, потраченных во время шопинга в Европе. Для этого им нужно воспользоваться услугой Tax Free, позволяющей туристам получить часть налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за покупку товаров в других странах.

Как сообщает Visit Ukraine, экономия зависит от ставки НДС – обычно она составляет 4-25%. Размер ставки можно проверить на сайте глобальных операторов Tax Free.

Кто имеет право на возмещение?

Налоговое законодательство Европейского Союза (ЕС) не применяет НДС при экспорте товаров за пределы стран-членов – налог возвращается после пересечения товаром границы в течение определенного периода после приобретения. Но Tax Free распространяется только на нерезидентов стран, но не на следующие группы лиц:

люди с подтвержденным статусом беженца;

трудоустроены за границей;

люди с видом на постоянное проживание.

Какие товары подлежат возмещению?

Под систему Tax Free подпадают не все товары. Возмещение применяется к товарам личного пользования, которые можно ввезти в багаж, например одежда, декор, косметика или техника. На горючее условия не распространяются.

Кроме того, магазины часто устанавливают минимальную сумму чека для получения Tax Free (обычно это от 50 евро в Германии до 100 евро во Франции). Впрочем, злоупотреблять услугой не следует – из-за частых покупок в выдаче документов для возврата налога могут отказать.

Условия для Tax Free

Чтобы получить возмещение по системе Tax Free, необходимо:

Выбрать товар. В магазинах, поддерживающих систему Tax Free, часто есть наклейки на витрине. Если нет логотипа, это нужно уточнить у продавца. Оформить чек и заполнить форму. В специальной форме необходимо указать ваш адрес и паспортные данные. Такой документ выписывается только один человек. Сохранить чек. Приобретенные товары не разрешается использовать для пересечения границы, чтобы таможенная служба проверила их состояние. Валидация. При выезде из страны предъявите покупки, паспорт и форму tax free. На таможне будет поставлена печать, подтверждающая вывоз товаров за границу.

Где возвращают возмещение средств?

Получить средства по системе Tax Free можно двумя способами. Часто возмещения возвращают в том же магазине, где был приобретен товар. Для этого нужно пересечь границу и вернуться в страну покупки, где предъявить подтвержденный документ Tax Free в магазине. Часто нужно соблюсти определенный промежуток времени.

Кроме того, средства компенсируют в специальных пунктах обслуживания на границе и в аэропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free. Такие операторы берут комиссию за свои услуги, но позволяют клиенту выбрать: получить деньги наличными или на карту.

Также OBOZ.UA писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала порядок возвращения переплаты за услуги по газоснабжению, что упрощает процедуру для потребителей. Для возврата переплаты следует обратиться к поставщику с письменным заявлением, в случае если поставщик отказывается выполнять требования по возврату, следует обратиться в НКРЭКУ.

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