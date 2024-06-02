Украинцам возвращают деньги за покупки в ЕС: как получить возмещение
Украинцы могут вернуть до 25% средств, потраченных во время шопинга в Европе. Для этого им нужно воспользоваться услугой Tax Free, позволяющей туристам получить часть налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за покупку товаров в других странах.
Как сообщает Visit Ukraine, экономия зависит от ставки НДС – обычно она составляет 4-25%. Размер ставки можно проверить на сайте глобальных операторов Tax Free.
Кто имеет право на возмещение?
Налоговое законодательство Европейского Союза (ЕС) не применяет НДС при экспорте товаров за пределы стран-членов – налог возвращается после пересечения товаром границы в течение определенного периода после приобретения. Но Tax Free распространяется только на нерезидентов стран, но не на следующие группы лиц:
- люди с подтвержденным статусом беженца;
- трудоустроены за границей;
- люди с видом на постоянное проживание.
Какие товары подлежат возмещению?
Под систему Tax Free подпадают не все товары. Возмещение применяется к товарам личного пользования, которые можно ввезти в багаж, например одежда, декор, косметика или техника. На горючее условия не распространяются.
Кроме того, магазины часто устанавливают минимальную сумму чека для получения Tax Free (обычно это от 50 евро в Германии до 100 евро во Франции). Впрочем, злоупотреблять услугой не следует – из-за частых покупок в выдаче документов для возврата налога могут отказать.
Условия для Tax Free
Чтобы получить возмещение по системе Tax Free, необходимо:
- Выбрать товар. В магазинах, поддерживающих систему Tax Free, часто есть наклейки на витрине. Если нет логотипа, это нужно уточнить у продавца.
- Оформить чек и заполнить форму. В специальной форме необходимо указать ваш адрес и паспортные данные. Такой документ выписывается только один человек.
- Сохранить чек. Приобретенные товары не разрешается использовать для пересечения границы, чтобы таможенная служба проверила их состояние.
- Валидация. При выезде из страны предъявите покупки, паспорт и форму tax free. На таможне будет поставлена печать, подтверждающая вывоз товаров за границу.
Где возвращают возмещение средств?
Получить средства по системе Tax Free можно двумя способами. Часто возмещения возвращают в том же магазине, где был приобретен товар. Для этого нужно пересечь границу и вернуться в страну покупки, где предъявить подтвержденный документ Tax Free в магазине. Часто нужно соблюсти определенный промежуток времени.
Кроме того, средства компенсируют в специальных пунктах обслуживания на границе и в аэропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free. Такие операторы берут комиссию за свои услуги, но позволяют клиенту выбрать: получить деньги наличными или на карту.
Также OBOZ.UA писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала порядок возвращения переплаты за услуги по газоснабжению, что упрощает процедуру для потребителей. Для возврата переплаты следует обратиться к поставщику с письменным заявлением, в случае если поставщик отказывается выполнять требования по возврату, следует обратиться в НКРЭКУ.
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