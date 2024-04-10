Украинцам вернут переплату за газ: инструкция, как получить деньги

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),обнародовала конкретный порядок для возврата переплат за услуги по газоснабжению, что упрощает процедуру для потребителей. Для возврата переплаты следует обратиться к поставщику с письменным заявлением, в случае если поставщик отказывается выполнять требования по возврату, следует обратиться в НКРЭКУ.

Об этом сообщает НКРЭКУ. Комиссия раскрыла оптимальный порядок действий потребителей.

Первым шагом, который рекомендуется осуществить потребителям, является обращение к поставщику с заявлением о возврате переплаты за газ. Сделать это нужно в письменном виде, заполнив форму:

В соответствии с установленными правилами, переплата может быть зачислена на следующий расчетный период. Кроме того, деньги могут вернуть на текущий счет в течение пяти рабочих дней после поступления запроса.

В случае, если поставщик не выполнил требования потребителя о возврате переплаты, следует обратиться в НКРЭКУ с обращением, добавляя копии документов, подтверждающих обращение к поставщику. Отмечается, что перед подачей жалобы в НКРЭКУ потребитель должен обязательно выполнить первый шаг – обращение к поставщику.

Это необходимо для того, чтобы регулятор мог оказать поддержку в разрешении ситуации и обеспечить эффективный возврат переплаты за газ. В случае нарушения правил рынка газа, поставщикам могут быть применены различные санкции, включая штрафы и аннулирование лицензий.

Соблюдение установленного порядка возврата переплаты за газ является важным условием для эффективного взаимодействия между потребителями, поставщиками и регулятором. НКРЭКУ призывает всех заинтересованных сторон соблюдать определенные правила с целью обеспечения стабильности и развития рынка энергоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в мае 2024 будут получать платежки за газ за апрель со старыми тарифами. У "Нефтегаза", чьими клиентами являются подавляющее большинство бытовых потребителей, это 7,96 грн за кубометр.

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