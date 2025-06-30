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Украинцам возвращают деньги за образование: сколько можно сэкономить и как это сделать

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
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Как украинцы могут вернуть до 18% расходов на образование

Украинцы могут вернуть до 18% расходов на образование через налоговую скидку как за собственное обучение, так и за обучение детей в садах, школах или кружках. Для этого нужно официально работать, собрать подтверждающие документы и подать налоговую декларацию до 31 декабря.

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Об этом рассказали в образовательном проекте Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по финансовой грамотности "Финкульт". Налоговая скидка – это механизм возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вы уплатили в бюджет.

Если вы учились сами или оплачивали обучение своих детей, вы имеете право уменьшить свою налоговую базу и вернуть часть средств за потраченное на образование. Возвращается 18% от фактически уплаченной суммы за обучение, но не более суммы НДФЛ, уплаченного вами за год. Вернуть средства можно за оплату обучения в украинских заведениях:

  • детские сады (дошкольное образование);
  • кружки, секции, музыкальные школы (внешкольное образование);
  • школы (общее среднее образование);
  • лицеи, колледжи (профессиональное образование);
  • университеты (высшее образование).

Кто имеет право на налоговую скидку

  • официально трудоустроенные граждане, которые платят НДФЛ;
  • родители, которые оплачивают обучение ребенка;
  • студенты, которые сами оплачивают свое обучение и имеют официальный доход;
  • опекуны, попечители, приемные родители, которые несут расходы на образование подопечных.

Как получить налоговую скидку

  • соберите документы, подтверждающие расходы на обучение:
  • копии договоров;
  • квитанции и чеки об оплате;
  • документы, подтверждающие родственную связь (если оплачиваете не за себя).
  • получите справку о доходах за отчетный год (форма №3) у работодателя;
  • подайте декларацию о доходах до 31 декабря текущего года за расходы предыдущего года;
  • ожидайте возврата средств – деньги зачисляются в течение 60 календарных дней после принятия налоговой декларации.

Как и куда подать документы

  • в органы ГНС по месту регистрации;
  • до 31 декабря текущего года;
  • лично или через электронный кабинет налогоплательщика.

В электронном кабинете можно заполнить декларацию онлайн, прикрепить документы и подписать ее электронной подписью. К примеру, если вы оплатили 30 000 грн за обучение ребенка в течение года и заплатили достаточно НДФЛ, то сможете вернуть 18% от этой суммы – то есть 5400 грн.

А если таких расходов несколько – например, за двух детей или за себя и ребенка – сумма возврата увеличивается пропорционально. Налоговую скидку можно получить только за прошлый год – если не подадите документы до 31 декабря, это право сгорит.

Если вы оплатили обучение, но не имеете официального дохода – воспользоваться скидкой не сможете. Выплата возвращается только на банковский счет, поэтому указывайте актуальные реквизиты в декларации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 сентября 2025 года в Украине вырастет обязательная доплата для всех учителей общеобразовательных школ – с 1300 до 2600 гривен (или примерно 2000 грн "на руки"). Доплата будет начисляться независимо от количества часов, а финансирование будет осуществляться напрямую из государственного бюджета\

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