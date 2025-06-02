Доплаты учителям изменят размер: в МОН рассказали подробности и суммы

С 1 сентября 2025 года в Украине вырастет обязательная доплата для всех учителей общеобразовательных школ - с 1300 до 2600 гривен (или примерно 2000 грн "на руки"). Доплата будет начисляться независимо от количества часов, а финансирование будет осуществляться напрямую из государственного бюджета, что гарантирует ее выплату каждому педагогу в любом регионе.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив во время пресс-брифинга МОН (Министерство образования и науки) об итогах школьного учебного года. Сташкив подчеркнул, что зарплаты учителей - одно из самых чувствительных направлений социальной политики, особенно в условиях военного положения.

Часть государственных выплат, включая зарплаты педагогам, финансируется за счет международной помощи. В 2025 году в госбюджете предусмотрено более 103 млрд грн на оплату труда педагогов. Кроме того, по инициативе президента в прошлом году было выделено еще 12 млрд грн на доплаты за работу в особых, военных условиях.

По состоянию на 1 января 2025 года всем учителям уже выплачивалась фиксированная доплата 1300 грн (примерно 1000 грн "на руки"), независимо от нагрузки. Эта сумма была обязательной, даже если у учителя всего несколько уроков в неделю.

Однако с 1 сентября 2025 года эта доплата вырастет вдвое - до 2600 грн (или около 2000 грн на руки). Увеличение также будет пропорциональным нагрузке: чем больше часов, тем больше доплата. "Это небольшое, но важное повышение, которое позволит несколько улучшить уровень доходов наших педагогов", - отметил Сташкив.

Заместитель министра отметил, что доплата является обязательной для каждого педагога - независимо от финансовой состоятельности общины или местного бюджета. Эти средства выделяются отдельной субвенцией из госбюджета и имеют целевое назначение с собственным кодом.

Они автоматически рассчитываются для каждого педагога и передаются в громады без права использования на другие нужды. "Мы уже распределили средства на первое полугодие, и с 1 сентября будут выделены дополнительные объемы, чтобы доплаты выросли", - подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минимальную зарплату в 2026-м планируют повышать с 8000 до 8688 грн. Такой рост предусмотрен в письме, которое Минфин в рамках подготовки проекта бюджета на следующий год разослал распорядителям бюджетных средств.

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