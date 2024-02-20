Украинцам вот-вот пересчитают пенсии: стало известно, чьи выплаты не повысят во время индексации

Массовая индексация пенсий в Украине затронет не всех получателей. С 1 марта пенсии не вырастут у трех основных категорий, при этом пожилым людям с самыми маленькими выплатами заменят надбавку на постоянную доплату.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью. Отмечается, что индексация не повысит пенсии:

тем, кто получает самые большие пенсии;

гражданам, вышедшим на пенсию за последние 3 года;

пенсионерам с выплатами меньше минимальных.

Тем не менее, у получателей пенсий из последний категории изменится структура выплаты. Сейчас им доплачивают ровно ту сумму, которой не хватает до гарантированной пенсионной выплаты.

После 1 марта доплата будет аннулирована. Надбавка будет компенсирована благодаря повышению во время индексации.

В среднем пенсии в Украине после индексации вырастут примерно на 13%. Однако следует учитывать, что повышение будет индивидуальным, а потому разным для разных пенсионеров.

Так что некоторые украинцы вместо прибавки в 13% могут получить повышение всего, например, на 7%. По расчетам Кабинета министров после индексации средняя пенсия должна подняться до 6 тыс. грн.

Персональный размер индексации рассчитывается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют к 50% от среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. При этом следует учитывать, что для индексации берется только "тело" пенсии без каких-либо надбавок.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это повышение затронуло тех, чьи выплаты были минимальными или наоборот максимальными.

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