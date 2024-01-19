Украинцам в Польше не продлевали действие временной защиты – посольство

Польша не продлевала действие временной защиты для украинцев. Продление соответствующих свидетельств до 4 марта 2025 года, о котором было сообщено 18 января, касается только граждан третьих стран, которые легально проживали в Украине на момент начала полномасштабной войны, и, убегая от нее, прибыли в Польшу.

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше. Там отметили: украинцы же, получившие временную защиту в Польше на основании спецзакона от 12 марта 2022 года (то есть получившие номер PESEL со статусом UKR), пока могут находиться в Польше лишь до 4 марта 2024 года.

"Справки о пользовании временной защитой выдавались гражданам третьих стран, которые на момент начала полномасштабного вторжения легально проживали на территории Украины. И прибыли в Польшу, убегая от военных действий", – говорится в сообщении.

Что будет с украинцами

В то же время, по данным Dziennik Gazeta Prawna, правительство Польши уже работает над изменениями в спецзакон. Ожидается, что:

они продлят срок легального пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2025 года;

на утверждение Сейма документ попадет в ближайшие недели.

В целом же спецзакон о помощи гражданам Украины в связи с войной регулирует предоставление украинцам помощи. А кроме того:

их статус в Польше;

сроки их легального пребывания.

"С момента принятия закона неоднократно вносились изменения. Последние из них были одобрены в апреле 2023 года. Тогда легальное разрешение на пребывание в Польше для украинских беженцев было продлено до 4 марта 2024 года. По состоянию на 18 января 2024 года этот термин актуален. Для его продления Сейм Польши должен внести изменения в спецзакон, а президент эти изменения утвердить", – объяснили в "Нашем выборе".

Как получить временную защиту

В то же время, отметили аналитики, для получения временной защиты в Польше украинские беженцы должны необходимо заполнить специальную форму (по ссылке). Псле этого ее следует либо принести лично в польское управление по делам иностранцев, либо отправить:

обычной почтой по адресу Urzęd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa;

по электронному адресу [email protected].

Также следует добавить ряд документов. В частности:

копию проездного документа с подтверждением въезда на территорию Польши после 24 февраля 2022;

копию документа, подтверждающего право на защиту или легальное пребывание в Украине (на основании действительного разрешения на постоянное проживание) до 24 февраля 2022;

заявление о невозможности возвращения в страну или регион происхождения;

копии документов о родстве с лицами, имеющими право на временную защиту, в отношении детей или других близких родственников, проживавших одной семьей (при необходимости).

"Только после положительного рассмотрения лицо, подавшее документы на получение временной защиты, лично приходит в управление по делам иностранцев, чтобы забрать соответствующее удостоверение. Каждое удостоверение имеет свой срок действия", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ЕС не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов – поскольку ЕК ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать по крайней мере, до июня 2025 года.

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