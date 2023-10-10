Украинцам в магазинах продают некачественную и просроченную колбасу и мясные продукты: топ-6 советов, как распознать

Украинцам в магазинах и рынках очень часто подсовывают некачественные колбасы, а также колбасные и мясные продукты. Однако легко можно самостоятельно проверить качество продукции.

О том, какие способы действительны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие есть способы проверки качества продуктов?

1. Проверяйте срок годности продукта. Не покупайте продукты, если срок годности истек или вскоре истекает.

2. Смотрите внешний вид продукта. Если продукт имеет неприятный запах, зеленое или серое пятно, лучше его не покупать.

3. Обратите внимание на упаковку. Если упаковка повреждена, испорчена или открыта, продукт может быть опасным для потребления.

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4. Предохраняйтесь от дешевых продуктов. Как правило, качество таких продуктов может быть плохим или они могут быть сделаны из некачественных ингредиентов.

5. Проверяйте маркировку продукта. Если на упаковке нет необходимой информации о составе, производителе, сроке годности, то лучше не покупать такой продукт.

6. Покупайте продукты в надежных магазинах и производителях, которые обладают хорошей репутацией и соблюдают требования стандартов качества.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что годовая инфляция в Украине показала замедление уже 9-й месяц подряд. Рост цен по итогам сентября оказался наименьшим за 10 лет – 0,5% к августу. По сравнению с сентябрем-2022 инфляция составила 7,1% (минимум с января-2021).

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