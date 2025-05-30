Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска ввели ограничения
В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей замедлили оформление транспорта – как легковых, так и грузовіх авто. Причина – ремонтные работы на направлении выезда из Украины.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили, что работы ведутся по:
- прокладыванию трубопровода;
- демонтажу дорожного покрытия.
В связи с этим пограничники посоветовали украинцам учитывать выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы страны. Подчеркнув: указанные ограничения являются временными.
"Усложнено движение автотранспорта в ППр "Шегини". Оформление грузовых и легковых автомобилей замедлено", – говорится в сообщении.
Ранее же в Госпогранслужбе сообщили, что работы будут носить "длительный характер". А оформление грузовиков будет производиться только по одной полосе движения. При чем:
- как на въезд;
- так и на выезд из Украины.
"Работы проводятся в целях модернизации инфраструктуры. И улучшения условий пересечения границы в будущем", – рассказали пограничники.
Какими пунктами пропуска можно воспользоваться для обхода ограничений
Как рассказали в Госпогранслужбе ранее, для обгода ограничений на п.п. "Шегини" украинцы могут воспользоваться другими пунктами. В частности:
- "Смильница";
- "Нижанковичи";
- "Рава-Русская";
- "Грушев";
- "Угринов".
Что делать путешественникам
- Проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом.
- Планируйте запас времени на возможные задержки.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".
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