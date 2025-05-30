Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска ввели ограничения

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей замедлили оформление транспорта – как легковых, так и грузовіх авто. Причина – ремонтные работы на направлении выезда из Украины.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили, что работы ведутся по:

прокладыванию трубопровода;

демонтажу дорожного покрытия.

В связи с этим пограничники посоветовали украинцам учитывать выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы страны. Подчеркнув: указанные ограничения являются временными.

"Усложнено движение автотранспорта в ППр "Шегини". Оформление грузовых и легковых автомобилей замедлено", – говорится в сообщении.

Ранее же в Госпогранслужбе сообщили, что работы будут носить "длительный характер". А оформление грузовиков будет производиться только по одной полосе движения. При чем:

как на въезд;

так и на выезд из Украины.

"Работы проводятся в целях модернизации инфраструктуры. И улучшения условий пересечения границы в будущем", – рассказали пограничники.

Какими пунктами пропуска можно воспользоваться для обхода ограничений

Как рассказали в Госпогранслужбе ранее, для обгода ограничений на п.п. "Шегини" украинцы могут воспользоваться другими пунктами. В частности:

"Смильница";

"Нижанковичи";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Угринов".

Что делать путешественникам

Проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом.

Планируйте запас времени на возможные задержки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".

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