Украинцам упростили получение компенсаций за аренду жилья: что и для кого изменилось

В Украине упростили порядок получения компенсации за аренду жилья для военных, ветеранов, полицейских и спасателей. Теперь подать заявление можно будет через любой ЦПАУ или онлайн, даже без наличия статуса УБД (участник боевых действий), что значительно облегчит доступ к помощи.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Компенсация предназначена для тех, кто остался без собственного жилья из-за боевых действий, вынужденно проживает на временно оккупированных территориях или нуждается во временном жилье во время реабилитации.

Она также распространяется на тех, кто проходит службу вдали от постоянного места жительства. Теперь заявление на компенсацию можно будет подать в любой ЦПАУ – независимо от того, где человек зарегистрирован или фактически проживает. Отмечается, что это важно для военных, которые из-за войны изменили место пребывания, переехали или стали внутренне перемещенными лицами. Также появится возможность подать заявление в электронном формате.

Еще одно ключевое изменение - упрощение процедуры для тех, кто еще не имеет официального статуса участника боевых действий или инвалидности вследствие войны. Полицейским, спасателям и военным в таком случае достаточно предоставить копию военно-учетного документа или приказ об исключении из списков личного состава, получать компенсацию теперь можно без лишних справок и длительных процедур.

Также был внедрен механизм, который позволяет передавать документы между ЦНАПами и органами ветеранской политики. Размер компенсации зависит от места жительства. В крупных городах – таких как Киев, Львов, Днепр, Одесса она составит два прожиточных минимума. В областных центрах – полтора, а в других населенных пунктах – один прожиточный минимум.

Кроме того, правительство работает над новой жилищной программой для ветеранов и переселенцев. Совместно со Всемирным банком планируется внедрение системы жилищных ваучеров, которые можно будет использовать для покупки жилья, ипотечного взноса или частичного погашения кредита. Модель ваучеров сейчас разрабатывается, и в ближайшее время ее представят публично.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, госпрограмму субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут отменить. Это произойдет, если система не заработает так, как ожидали в правительстве. Дело в том, что сейчас реализации программы мешает "серый" рынок аренды недвижимости.

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