Субсидии на аренду квартир в Украине могут отменить: названа причина

Госпрограмму субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут отменить. Это произойдет, если система не заработает так, как ожидали в правительстве. Дело в том, что сейчас реализации программы мешает "серый" рынок аренды недвижимости.

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Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович на форуме Human capital dimension at the URC 2025. "Мы ввели европейскую модель – субсидии на жилье. Но ее реализация, скажем так, споткнулась о то, что у нас сегодня подавляющее большинство людей, которые сдают жилье в аренду, делают это в "серую", не декларируют доходы, не платят налоги", – цитирует Жолнович "Интерфакс-Украина".

Агентство также отмечает, что министр в ходе форума допустила, что "если программа субсидий на аренду жилья для переселенцев не будет работать, как ожидалось, средства из нее передадут на более эффективные программы". О каких именно соцпрограммах может идти речь, не уточняется.

Субсидии на жилье: кому выдают и на каких условиях

Возможность оформлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ появилась в Украине 29 января 2025 года. Субсидией могут воспользоваться переселенцы, которые:

выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого (более 20%);

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

При этом претенденты на такую субсидию не должны быть получателями другой финансовой помощи для ВПЛ. Но главное условие программы – оформить субсидию на аренду можно только по официальным договорам об аренде недвижимости.

Такие договоры Минсоцполитики предлагало заключать по упрощенной процедуре в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ), через онлайн-сервис на сайте ПФУ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах). Кроме того, говорили и о компенсации налогов для арендодателя, однако собственники жилья все равно неохотно идут на легализацию.

"Многие арендодатели не хотят выводить арендные соглашения из тени, даже если им компенсируют налоги. Это существенно ограничивает возможности ВПЛ воспользоваться программой субсидий", – констатировал председатель Ассоциации молодых ВПЛ Аркадий Петросян.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продлили программу дополнительных социальных выплат, которая обеспечивает минимальный доход в 3 250 грн для пенсионеров с низкими пенсиями и людей с инвалидностью, проживающих в зонах боевых действий. Она будет действовать как минимум до конца июля 2025 года.

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