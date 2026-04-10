Украинцам, у которых есть газ в квартире, советуют установить важный прибор: "Нафтогаз" обратился к потребителям

Украинцам советуют позаботиться о безопасности дома и установить сигнализатор газа, который помогает вовремя обнаружить утечку и избежать отравления или взрыва. Такое устройство стоит примерно 1180-4 000 грн и может не только сигнализировать об опасности, но и автоматически перекрывать газ и вызывать аварийные службы.

Видео дня

Об этом пишет "Нафтогаз". Газ – удобный и доступный источник энергии, но в то же время потенциально опасный. Особую угрозу представляет угарный газ, который не имеет запаха и цвета, поэтому человек может даже не заметить его появление. Даже небольшая концентрация может вызвать:

головную боль и головокружение;

тошноту;

слабость;

проблемы с дыханием.

В худших случаях это может привести к отравлению или даже угрозе жизни. По данным медиков, подобные инциденты в Украине случаются каждый год. Сигнализатор газа – это устройство, которое постоянно "сканирует" воздух в помещении и реагирует на опасные вещества. Он способен обнаруживать метан, пропан, бутан и угарный газ.

В случае превышения безопасного уровня устройство мгновенно подает сигнал – звуковой или световой. Более современные модели имеют расширенный функционал. В частности, они могут автоматически перекрывать подачу газа, отправлять оповещения на телефон и вызывать аварийные службы. Сегодня на рынке есть несколько типов сигнализаторов, которые отличаются принципом работы:

инфракрасные просты в использовании, но иногда могут реагировать ошибочно;

просты в использовании, но иногда могут реагировать ошибочно; каталитические доступны по цене и быстро реагируют на утечку;

доступны по цене и быстро реагируют на утечку; полупроводниковые наиболее точные и надежные, но более дорогие.

Также устройства могут работать от сети или батареек. Сетевые модели считаются более стабильными, но беспроводные более мобильны. Эффективность сигнализатора во многом зависит от правильного размещения. Его рекомендуют устанавливать в каждом помещении, где есть газовые приборы. Основные правила:

расстояние до газового оборудования – 1-3 метра;

не размещать возле окон, вытяжек или открытого огня;

устанавливать на потолке или на уровне дыхания человека – в зависимости от типа устройства.

Правильное расположение позволяет быстрее обнаружить проблему и избежать опасных последствий. Цена сигнализатора газа зависит от функций и типа устройства. В среднем она составляет от 1180 до 4 000 гривен.

Базовые модели лишь сигнализируют об опасности, тогда как более дорогие могут автоматически реагировать на утечку и даже вызвать помощь. Важно, что приобрести и установить такое устройство человек должен самостоятельно. Специалисты отмечают, что даже если установка сигнализатора не является обязательным, это один из самых простых способов повысить безопасность в доме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!