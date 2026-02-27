Украинцам стоит проверить банковские карты: может поступить рекордный кэшбек

Начиная с 27 февраля, миллионы украинцев получат начисления по программе "Национальный кэшбек". Выплата поступит за покупки, которые они делали в декабре 2025 года.

Об этом сообщили в Дії. Отмечается, что начисленная сумма в очередной раз станет рекордной.

"С сегодняшнего дня украинцы начнут получать выплаты за покупки, сделанные в декабре. На счета 4,4 млн граждан поступит 699 млн гривен кэшбека. В декабре вы приобрели товаров украинского производства почти на 7 млрд грн. Это самый большой объем покупок от старта программы", – объяснили в Дії.

Отмечается, что к программе уже присоединились 34 тыс. точек продаж и сотни тысяч товаров с кэшбеком.

Согласно правилам программы, кэшбек за предыдущий месяц зачисляется в конце следующего. Но из-за особенностей бюджетного процесса декабрьскую выплату перечисляют в конце февраля. Впрочем, в прошлом году средства поступили только в марте. Задержки с выплатами часто объясняют обработкой масштабных объемов данных для платежей.

На что можно потратить нацкешбек

Коммунальные услуги .

. Лекарства и медсредства.

и медсредства. Пищевые продукты в торговых сетях.

в торговых сетях. Украинские книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Почтовые услуги почтовые услуги .

. Благотворительность.

Но средства нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.

Как присоединиться к выплатам через приложение Дія

К участию могут присоединиться граждане, которые имеют счет в банках-партнерах (сейчас их более 20). Чтобы начать пользоваться программой, нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка ;

; указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кэшбэка" и активировать ее;

и активировать ее; в приложении Дія перейти в раздел"Сервисы", найти вкладку"Национальный кэшбек" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что программу "Национального кэшбэка" планируют изменить. Вместо единого процента могут ввести повышенный кэшбек на отдельные украинские товары, которые больше всего страдают от импорта. В то же время для продукции, не имеющей значительной конкуренции со стороны импортных аналогов, размер кэшбэка могут уменьшить или отменить.

