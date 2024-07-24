Украинцам стали чаще выдавать фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

В Украине увеличилось количество фальшивых денег – причем, как гривни, так и иностранной валюты. Так, по итогам первого полугодия 2024 года, на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше, по сравнению с прошлым годом. Самыми же популярными среди мошенников купюрами гривни являются 500 грн 2006 года и 200 грн 2007-го.

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Об этом сообщили в НБУ, передает "Минфин". Там отметили, что в начале полномасштабной войны Нацбанк "насчитал меньше фальшивок на тот же миллион":

2022 год – 2,2 подделки;

2023 год – 2,1.

"В апреле-мае этого года Национальный банк наблюдал краткосрочный рост активности фальшивомонетчиков. Что объясняется определенной адаптацией к реалиям военного положения и желанием злоумышленников проверить эффективность противодействия таким случаям", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: несмотря на рост количества подделок, ничего страшного не происходит. Ведь перед началом полномасштабного вторжения России этот показатель был значительно выше – 7,1 фальшивок на 1 млн настоящих денег.

При этом в регуляторе отметили: в Европейском союзе фальшивомонетчики работают "гораздо активнее, чем в Украине". Так, по данным Нацбанка:

в 2021 году там было выявлено 12 поддельных евро на миллион настоящих;

в 2022-м – 13;

в 2023-м – 16.

Какие купюры подделывают чаще всего

В целом же, по данным НБУ, среди гривневых банкнот в январе-июне 2024 года 90% фальшивок пришлось на два номинала старых выпусков. Это:

500 грн образца 2006 года;

200 грн 2007-го.

"Гривна нового образца лучше защищена. В том числе и современными оптически-сменными элементами: "оконная" лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета соответственно", – объяснили в Нацбанке.

Среди иностранных валют чаще всего подделывают доллар – в 95% случаев. Самой популярной купюрой среди фальшивомонетчиков является 100 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

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