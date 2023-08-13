Украинцам "раздают" фальшивые гривни: как распознать подделку

Несмотря на то что в Украине существенно снизился уровень подделки банкнот гривни, полностью фальшифки не исчезли. К примеру, по итогам 2022 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,2 поддельных. Проверить подлинность банкнот можно несколькими способами – в частности, на ощупь.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: на ощупь проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

Выполненные оптически-сменными красками, они изменяют цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения. А также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала банкноты и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяются:

наличие водяных знаков;

фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала с лицевой и оборотной сторон – оно приобретает целостный вид без разрывов и сдвигов при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты – с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие гривни фактически легитимизирует фальшивки.

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