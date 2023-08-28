Украинцам раздают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

Несмотря на то, что фальшивомонетчики стали намного реже подделывать гривни, полностью свое производство они не остановили. А потому получить фальшивые деньги украинцы все-равно могут. Самыми опасными же являются банкноты старого образца (выпущенные до 2015 года).

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Как рассказали в НБУ, по итогам 2022 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,2 поддельных. Годом ранее же этот показатель составлял 7,1 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих. Т.е., поддельных купюр стало более, чем в 3 раза меньше.

Какие номиналы подделывают чаще всего

По данным регулятора, в 2022 году чаще всего подделывали купюру в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. А кроме того:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

Как распознать фальшивку

Распознать же фальшивки можно в несколько способов. В частности, на ощупь. В Нацбанке объяснили, что так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Также можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяются:

наличие водяных знаков;

наличие сквозного элемента – изображения цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, которое приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света.

Можно проверить подлинность купюры и путем изменения угла наклона. Обращать внимание, в частности, нужно на:

изображения – у настоящих купюр они изменяют цвет при рассмотрении под разными углами зрения, а также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект);

частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту – она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2022 году, преобладали доллары США – 91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот зарубежной валюты. Причем в 99% случаев фальшивыми оказывались деньги крупных номиналов.

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