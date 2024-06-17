Украинцам раздают до 500 тыс. грн от государства: как получить деньги

Государство обновило грантовую программу "Власна справа" для поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно обновленным условиям, предпринимателям выделят до полумиллиона гривен на запуск проектов в Харькове или области.

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Это стало возможным благодаря новым условиям предоставления грантов через программу "Работа", сообщили в сервисе Министерства экономики. Фактически правительство удвоило финансирование помощи бизнесу в пострадавшем от российской агрессии регионе.

Особенность программы есть работа заключается в том, что эти средства не нужно возвращать государству. Их можно использовать для реализации бизнес-идеи, запуска собственного дела или инвестиций в уже существующий бизнес.

Кто может получить грант?

Помимо увеличения объемов финансирования, правительство решило впервые включить в программу работы физлиц, которые не зарегистрировались как "ФОП" и не создают рабочие места. Таким образом, чтобы получить средства, необходимо выполнить следующие условия:

до 75 тыс. грн – для предпринимателей, которые еще не зарегистрировались, как "ФОП", и не создают рабочие места;

– для предпринимателей, которые еще не зарегистрировались, как "ФОП", и не создают рабочие места; до 300 тыс. грн (до 150 тыс. грн для остальных регинов) – иметь "ФОП" и создать 1 рабочее место;

(до 150 тыс. грн для остальных регинов) – иметь "ФОП" и создать 1 рабочее место; до 500 тыс. грн (до 250 тыс. грн для остальных регинов) – иметь "ФОП" и создать 2 рабочих места.

"Мы понимаем, с какими вызовами каждый день сталкиваются предприниматели Харьковщины. И мы благодарны им за то, что они продолжают работать, несмотря на обстрелы, отключение света, разрушение и потери. Чтобы поддержать предпринимателей, мы вдвое увеличили предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Власна справа" – до 500 тысяч гривен. Эти средства можно направить на оплату аренды, оборудования, в том числе на покупку генераторов", – сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как получить помощь от государства?

Чтобы зарегистрироваться для получения грантовой поддержки по программе "Власна справа", нужно иметь готовый бизнес-план и электронную подпись. Имея их, алгоритм действий следующий:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія;

заполнить онлайн-заявку в Дії;

прикрепить бизнес-план по форме;

подписать электронной подписью и отправить заявку.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственный центр занятости. При этом учитывается ряд факторов, в частности данные банка предпринимателя, его репутация, качество бизнес-плана и указанные в заявлении данные.

По данным Минэкономики, к программе "Власна справа" уже присоединились более 17,6 тыс. предпринимателей. Планируется, что они создадут более 38 тыс. рабочих мест.

Также OBOZ.UA сообщал, что внутренние переселенцы из разных регионов и, в частности, из Харьковской области могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Сумма пособия составляет 3600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть один ВПЛ может рассчитывать на помощь в 10 800 грн.

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