Украинцам раздадут почти по 11 тысяч: кто может получить выплату

Внутренние переселенцы (ВПЛ) ряда украинских регионов могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Сумма пособия составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть один ВПЛ может рассчитывать на помощь в 10 800 грн.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции. Там отметили, что речь идет о ВПЛ в:

Днепропетровской;

Запорожской;

Одесской;

Харьковской областях.

"Денежное пособие для внутренних переселенцев и пострадавшего от военных действий населения предусматривается в рамках проекта Консорциума Реагирования. Его координирует французская неправительственная организация ACTED с финансовой поддержкой Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA)", – говорится в сообщении.

Кто может рассчитывать на помощь

Подать заявку могут лица/семьи, которые еще не получали такую помощь от благотворительного фонда "Право на защиту", а также не получают ее от международных организаций. Кроме того, заявители должны принадлежать к одной из определенных категорий:

ВПЛ (с 24 февраля 2022 года), проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях;

имеющие поврежденное или разрушенное в результате обстрела/военных действий личное жилье (после 24 февраля 2022 года);

получившие после 24 февраля 2022 года ранения, но не являющиеся участниками боевых действий.

Важно: последние 2 пункта также касаются жителей Днепропетровской, Одесской области в Харьковской областях.

Дополнительные условия

Впрочем, соответствие этим условиям недостаточно для получения помощи. Чтобы претендовать на возможность получения денег, нужно также соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости – быть домохозяйством:

состоящим исключительно из лица или лиц пожилого возраста (60+);

с тремя и более детьми;

с ребенком в возрасте до 2 лет;

с беременной женщиной;

с лицом с инвалидностью I или II группы.

"Чтобы определить, подпадаете ли вы под условия программы, можно использовать опросник для самопроверки", – отметили в министерстве. Сам опросник расположен по ссылке.

Какие нужны документы

Регистрация на получение помощи проводится в специальных пунктах. Узнать информацию об их работе можно по ссылке.

При этом при регистрации должны присутствовать все члены семьи. С собой нужно иметь пакет документов:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

налоговый номер каждого члена домохозяйства;

свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета). Но не карты есть Поддержка и есть Малыш. Это должен быть личный гривневый счет (не "ФОП"), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действителен еще не менее полугода с возможностью принимать переводы;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Все деньги дадут сразу

Сумма пособия составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма пособия на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

При этом помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства. Деньги придут на банковский счет, предоставленный при регистрации.

"Средства для несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц получают их официальные представители (родители, опекуны, попечители и т.п.) при наличии соответствующих документов", – подчеркнули в министерстве.

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