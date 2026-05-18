Украинцам раздадут по 3 тыс. грн: кто получит помощь и какие условия

В Украине утвердили единовременные выплаты ко Дню Независимости 2026 года для ветеранов, людей с инвалидностью вследствие войны и других льготных категорий в размерах от 450 до 3 100 гривен в зависимости от статуса. Наибольшие суммы получат лица с особыми заслугами перед государством и инвалиды войны I группы, наименьшие – участники войны и отдельные пострадавшие категории.

Видео дня

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Выплаты традиционно начисляются ежегодно накануне государственного праздника и являются частью социальной защиты ветеранов и людей, которые имеют особые заслуги перед государством или пострадали в результате военных и исторических событий.

В этом году правительство сохранило дифференцированный подход, сумма зависит от статуса получателя и степени инвалидности или участия в боевых действиях. Самый высокий размер помощи установлен для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен.

Такую же сумму получат лица с инвалидностью вследствие войны I группы, а также бывшие малолетние узники нацистских концлагерей и гетто, которые имеют статус лиц с инвалидностью. Для лиц с инвалидностью II группы размер выплаты составит 2 900 гривен, а для III группы – 2 700 гривен.

Отдельная категория – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и дети, рожденные в местах принудительного содержания их родителей. Для них установлена выплата в размере 1 000 гривен.

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также супруги лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не женились во второй раз, получат 650 гривен. Самый низкий размер помощи – 450 гривен предусмотрен для участников войны, бывших узников концлагерей, лиц, принудительно вывезенных на работы, а также детей партизан и подпольщиков, участвовавших в борьбе с нацистским режимом.

Порядок осуществления разовой денежной помощи определен постановлением Кабмина от 27 декабря 2023 года №1396. Оно регулирует механизм начисления и выплаты социальной поддержки для ветеранов, лиц с особыми заслугами перед государством и граждан, которые работали или пострадали в особых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве раненые военные, которые получили ранения после 24 сентября 2024 года, могут онлайн оформить единовременное пособие в размере 45 тысяч гривен. Также студенты-защитники, которые учатся в вузах на дневной или заочной форме, могут подать заявку на ежегодную выплату до 25 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!