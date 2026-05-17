Выплаты раненым бойцам и студентам-защитникам упростили: кто сможет получить 45 тыс. грн помощи

В Киеве раненые военные, которые получили ранения после 24 сентября 2024 года, могут онлайн оформить единовременное пособие в размере 45 тысяч гривен. Также студенты-защитники, которые учатся в вузах на дневной или заочной форме, могут подать заявку на ежегодную выплату до 25 тысяч гривен, а решение о предоставлении помощи принимают в течение 30 дней.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Киевской городской государственной администрации (КГГА). Главное изменение заключается в том, что процесс получения помощи полностью перевели в цифровой формат через Портал услуг Киева.

Отныне военным не нужно собирать документы в различных учреждениях или подавать заявления лично. Сейчас достаточно:

авторизоваться на городском портале;

заполнить электронную форму;

загрузить необходимые документы;

подписать заявление электронной подписью (КЭП).

После этого заявка автоматически поступает на рассмотрение, а решение о выплате принимается в течение до 30 дней. Средства перечисляются непосредственно на социальный банковский счет заявителя.

Одним из ключевых направлений программы является поддержка военных, получивших ранения в зоне боевых действий после 24 сентября 2024 года. Размер помощи составляет 45 000 гривен и выплачивается единовременно.

Важная деталь – в случае повторного ранения военный имеет право подать заявку еще раз и получить новую выплату. Городская власть отмечает, что эта помощь призвана поддержать защитников в период лечения и реабилитации, когда любая дополнительная бюрократия может быть чрезмерной нагрузкой.

Отдельное направление программы – помощь военным, которые параллельно получают высшее образование. Студенты-защитники могут получить до 25 тысяч гривен в год. Выплата предназначена для компенсации расходов на обучение в 2026-2027 учебном году. Форма обучения может быть:

дневной;

заочной.

Подать заявку можно так же через портал, после чего документы передаются в Департамент социальной и ветеранской политики. После подачи заявки все материалы рассматриваются соответствующими структурами КГГА. Максимальный срок принятия решения – 30 дней.

Если заявление согласовано, средства автоматически зачисляются на счет заявителя без дополнительных действий с его стороны. В городской администрации отмечают, что запуск онлайн-процедуры – это часть более широкой политики цифровизации сервисов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из льготных категорий получат в 2026 году от 450 до 3100 гривен – выплата будет разовой и назначена ко Дню Независимости. Размер выплаты будет зависеть именно от категории, к которой принадлежит гражданин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!