Украинцам раздадут деньги на закупку дров: какие суммы и кто может получить

Украинцы, проживающие в прифронтовых и приграничных областях и использующие твердое топливо для отопления, могут получить до 16 234 гривен помощи на приобретение дров. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты и предоставить соответствующие документы.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Эта программа стартовала в 2023 году и была направлена на обеспечение украинцев, не имеющих доступа к газовому отоплению, необходимыми запасами твердого топлива.

В 2024 году правительство решило продлить эту инициативу на следующий отопительный сезон. Максимальный размер субсидии для приобретения дров для одной семьи составляет 16 234 гривен в год.

Для отдельных категорий льготников сумма помощи составит 13,6 тысячи гривен. Эта сумма предоставляется раз в год и предназначена исключительно для приобретения твердого топлива, используемого для обогрева жилья.

Главная цель проекта – поддержать семьи, живущие в труднодоступных районах и не имеющие возможности подключиться к централизованным системам отопления или газоснабжения. Особое внимание уделяется жителям прифронтовых и приграничных областей.

Кто имеет право на субсидию

Право на получение субсидии на дрова имеют украинцы, проживающие в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях. Важным условием является то, что люди должны проживать в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или в районах, где ведутся активные боевые действия или на временно оккупированных территориях.

Помощь предусмотрена для семей, которые используют исключительно твердое топливо для отопления своих домов. Это означает, что семьи, имеющие возможность использовать другие виды отопления, не смогут получить эту субсидию.

Как получить деньги на дрова: пошаговая инструкция

Процесс оформления субсидии на дрова аналогичен процедуре получения жилищных субсидий. Для этого необходимо придерживаться следующих шагов:

обратитесь в местный орган социальной защиты: первым шагом является подача заявления в орган социальной защиты по месту жительства. В заявлении следует отметить, что вы используете твердое топливо для отопления;

первым шагом является подача заявления в орган социальной защиты по месту жительства. В заявлении следует отметить, что вы используете твердое топливо для отопления; подготовьте необходимые документы: кроме заявления необходимо предоставить декларацию о доходах всех членов семьи за предыдущий год. Важно, чтобы данные о доходах были актуальными и подтвержденными официальными документами;

кроме заявления необходимо предоставить декларацию о доходах всех членов семьи за предыдущий год. Важно, чтобы данные о доходах были актуальными и подтвержденными официальными документами; предоставление дополнительных справок: в некоторых случаях орган социальной защиты может потребовать дополнительные документы, включая справку, подтверждающую использование печного отопления и дров для обогрева жилья. Это поможет избежать возможных недоразумений при проверке соответствия заявителей критериям субсидии.

После подачи всех необходимых документов субсидия будет рассчитана и выплачена заявителю в установленные сроки. Особое внимание государство уделяет поддержке жителей прифронтовых территорий, находящихся под постоянной опасностью боевых действий.

Эти регионы часто остаются отрезанными от основных коммуникаций, что затрудняет доступ к отопительным ресурсам. Поэтому субсидия на дрова становится жизненно необходимой помощью для тысяч украинцев, вынужденных отапливать свои дома традиционными методами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен для поддержки семей с детьми на прифронтовых территориях, оказывая им по 21 800 гривен и гуманитарную помощь. Программа включает более 12 тысяч домохозяйств в шести прифронтовых общинах.

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