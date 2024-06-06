Украинцам рассказали, как приготовить ужин за 20 грн: люди остались недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила ужин из 3-х блюд на 1 человека за 20 грн. В меню вошли картофельное пюре, оладьи из кабачка и тертая морковь. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно, в частности, подсчета стоимости продуктов.

Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались на развес и поштучно.

"Как вам мой ужин за 20 грн? Можно ворчать ежедневно, меньше тысячи грн не выходит оставить на продукты за раз, а можно немного продумать и рационально все купить и приготовить", – отметила автор видео.

Как приготовить ужин за 20 грн

Для приготовления ужина автор видео купила ряд продуктов – поштучно и на развес. В частности:

1 яйцо – 2,09 грн;

1 морковь – 2,48 грн/146 грамм;

картофель белый – 6,7 грн/224 грамма;

1 кабачок – вес и стоимость не указаны, однако, судя по всему, он стоил менее 9 грн – столько оставалось у автора после покупки предыдущих продуктов.

Кроме того, для приготовления были использованы чеснок, подсолнечное масло, зелень, мука. Вес и стоимость которых также не были учтены в финальном подсчете.

Довольны не все

Впрочем, такой подход к готовке вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей Instagram считают неправильным, что подсолнечное масло, зелень и пр. не были учтены.

Другие недовольны, что рассчет делался исходя из порции на 1 человека.

Третьи же недовольны самой идеей раздавать советы по дешевому питанию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцев призвали внимательно относиться к покупке колбасных изделий – ведь значительное количество обращений, поступающих в Госпродпотребслужбу, касается именно этих продуктов. В частности, их качества и условий хранения в точках продаж. Среди прочего гражданам советуют воздержаться от покупки колбас на стихийных рынках.

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