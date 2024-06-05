Поступает куча жалоб: украинцам рассказали, где нельзя покупать популярный продукт

Украинцев призвали внимательно относиться к покупке колбасных изделий – ведь значительное количество обращений, поступающих в Госпродпотребслужбу, касается именно этих продуктов. В частности, их качества и условий хранения в точках продаж. Среди прочего, гражданам советуют воздержаться от покупки колбас на стихийных рынках.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: также следует внимательно читать информацию на этикетке, полный перечень которой определен статьей 6 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

"Учитывая, что колбасные изделия часто продают на вес, у потребительской не всегда есть возможность изучить информацию на маркировке товара. В таком случае информация о продукте предоставляется по требованию потребителя оператором рынка пищевых продуктов, реализующим пищевой продукт, в сопроводительной документации или другим способом (в доступной наглядной форме)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно действующим в Украине правилам розничной торговли продовольственными товарами, поверхности колбасных изделий и копченостей протирают полотенцем. Кроме того:

концы их оболочки должны срезать;

обвязки удалять;

обветренные срезы зачищать.

Также по заказу потребителя продавец обязан нарезать колбасу, копченость, ветчину и прочее, соблюдая санитарно-гигиенические правила. Нарезанные куски же, отметили эксперты, выкладывают "на чистую посуду или упаковочную бумагу с помощью ножа или вилки".

"Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности пищевого продукта, реализуемого в предназначенных для этого местах, а предприятие откажется решить этот вопрос, вы можете оформить официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы", – резюмировали они. Список же таких органов находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине разоблачили подпольное производство контрафактных пищевых продуктов. Которые, к тому же, по информации правоохранителей, могли причинить вред тем, кто их потреблял. Продукцию делки маскировали под известные украинские и мировые бренды и продавали оптом в интернете, а также в торговых точках на рынках Николаевской и Херсонской областей.

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