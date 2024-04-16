Украинцам рассказали, как приготовить мясной ужин за 15 грн: люди остались недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила мясной ужин на 1 персону за 15 грн. Выбранным блюдом стали макароны с куриной печенью. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно размера порции.

Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались на развес и поштучно.

"Можно питаться вкусно и бюджетно. Получился вкусный ужин", – уверяет автор видео.

Как приготовить мясной ужин за 15 грн

Для того, чтобы макароны с куриной печенью автор видео купила куриной печени на 8,74 грн – получилось 92 грамма. А кроме того:

1 луковицу на 84 грамма – за 1,3 грн;

макароны рожки – 116 грамм на 2,31 грн;

огурец – в комментариях указано, что он стоит 3 грн.

"Отвариваем макарошки. Нарезаем лучок и печень. Жарим печень, добавляем лук", – описывается процесс приготовления ужина в видео.

Довольны не все

Впрочем, такой подход к готовке вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей Instagram утверждают, что взрослый человек, "ведущий более или менее активный образ жизни", вряд-ли насытится подобной небольшой порцией.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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