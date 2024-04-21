Украинцам рассказали, как приготовить килограммовую пиццу намного дешевле, чем в заведениях: люди недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила килограммовую пиццу за 135 грн. Что, по ее словам, получилось значительно дешевле, чем в пиццериях. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом: распространяются и критические замечания касательно правильности подсчета и выбора продуктов.

Видео с рецептом распространила пользователь TikTok alya_hi_. При этом акцентируется: для приготовления использовалась лишь часть от магазинных порций купленных продуктов.

"Пицца на ужин для двоих за 135 грн. В доставке пицца по такой цене вдвое меньше (500 г в доставке, а у нас получилось 950 г)", – уверяет автор видео.

Как приготовить килограммовую пиццу за 135 грн

Для того, чтобы приготовить килограммовую пиццу автор видео взяла теста слоено-дрожжевого на 18 грн. Сколько именно было взято теста, не указано, но использовался продукт марки "Своя Линия", который, в упомянутой в описании к видео сети супермаркетов АТБ стоит 71,4 грн/900 грамм. Т.е., использовано было около 230 грамм.

Такая же история и с томатным соусом. Его было взято на 6 грн. Использовался продукт марки "Руна Украинский", который, в АТБ стоит около 50 грн/банка на 485 грамм. Т.е., использовано было около 60 грамм.

Также для приготовления были использованы:

колбаса салями – 130 грамм на 25 грн;

балык – 130 грамм на 34 грн;

шампиньоны – 85 грамм на 9 грн;

помидоры – 170 грамм на 14 грн;

морковь по-корейски – 60 грамм на 4 грн;

сыр Кантри – 110 грамм на 20 грн.

Люди недовольны

И хотя автор видео уверяет, что в пиццериях пицца такого размера будет "вдвое меньше" (а как показал мониторинг OBOZ.UA, в отдельных заведениях за пиццу на 500 грамм нужно будет заплатить больше 200 грн), ее подход к готовке вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей соцсети утверждают, "от пицы здесь только название".

Также украинцы не верят в озвученные цены.

Кроме того, нашлись и те, кто недоволен, что в стоимость не включена коммуналка.

Как сообщал OBOZ.UA, также в сети распространяется видео, как украинка приготовила мясной ужин на 1 персону за 15 грн. Выбранным блюдом стали макароны с куриной печенью.

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