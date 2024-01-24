Украинцам рассказали, как готовить ужин за 10 грн: почему люди остались недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила мясной ужин за 10 грн – котлету из куриного фарша, кашу из пшеничной крупы и жаренный лук. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно выбора продуктов, а также сомнения в правильности подсчета и питательности такого блюда.

Видео дня

Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались на развес и поштучно.

Как приготовить мясной ужин за 10 грн

Для ужина автор видео купила 3 вида продуктов. В частности:

куриный фарш – 62 г за 7,28 грн;

1 луковицу на 48 г за 63 коп.;

пшеничную крупу – 102 г на 1,09 грн.

Таким образом, все покупки обошлись в 9 грн, что даже меньше заявленной суммы.

"Будем готовить котлетку. И вкусную кашку с жаренным лучком", – прокомментировала выбор продуктов автор видео.

Довольны не все

Впрочем, такой подход к готовке вызвал недовольство среди украинцев. В частности, они усомнились в правильности подсчета – многие задались вопросом, почему не были учтены:

кусок черствого хлеба, использовавшийся в приготовлении котлеты;

масло для жарки.

Сама же автор отмечает, что учтено было все. Имея в виду, вероятно, что эти продукты и вошли в ту 1 грн, которая осталась после покупки основных ингредиентов.

Другие же отмечают, что учитывать нужно также и стоимость коммунальных услуг. В частности:

воды;

газа;

электроэнергии.

Также нашлись сомневающиеся в том, что такой порцией можно насытиться. А также прогнозирующие у едоков расстройство желудка.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в украинских супермаркетах подорожал картофель. Так, 22 января они продавали его в среднем по 24,4 грн/кг, что более чем на 7 грн превышает среднюю цену декабря-2023.

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