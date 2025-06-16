Украинцам продлили важные выплаты: кому дадут помощь и как ее получить
В Украине продлили до конца июля 2025 года программу дополнительных социальных выплат, которая обеспечивает минимальный доход в 3 250 грн для пенсионеров с низкими пенсиями и людей с инвалидностью, проживающих в зонах боевых действий. Выплаты получают пенсионеры, которые не пользовались другой помощью с марта 2023 года, а также люди с инвалидностью и дети с инвалидностью, которые получают соцпомощь ниже этого минимума.
Об этом сообщает Правительство online. На сегодня помощь получают более 315 тысяч граждан Украины. Среди них – две основные категории:
- Пенсионеры, которые:
- получают пенсию (включая все доплаты) меньше 3 250 грн в месяц;
- не пользовались другой финансовой помощью, в частности как внутренне перемещенные лица или от международных организаций, начиная с марта 2023 года;
- проживают на территориях, где продолжаются или могут произойти боевые действия.
- Люди с инвалидностью, которые:
- не имеют права на пенсию или получают государственную социальную помощь меньше 3 250 грн;
- являются лицами с инвалидностью с детства или детьми с инвалидностью;
- не получают другой финансовой поддержки (ВПЛ или международных организаций);
- проживают в восьми областях Украины – Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговской, за исключением временно оккупированных территорий.
Важным преимуществом программы является автоматичность. Для получения дополнительных выплат не нужно подавать заявления или проходить регистрацию - все происходит без дополнительных бюрократических процедур. Пенсионный фонд анализирует данные о получателях пенсий и соцвыплат и начисляет доплату тем, кто соответствует критериям.
Выплаты поступают теми же путями, что и основные пенсионные или социальные выплаты – на банковские карты или через "Укрпочту". Ежемесячно на доплаты направляется около 216 миллионов гривен.
Программа действует уже более года и сейчас продлена до конца июля 2025 года. Низкие пенсии и социальные выплаты не позволяют многим пенсионерам и людям с инвалидностью обеспечить элементарные потребности - питание, лекарства, оплату коммунальных услуг.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2025 года в Украине стартует программа базовой денежной помощи - до 4500 грн на человека для малообеспеченных и уязвимых семей. Помощь будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от дохода и количества членов семьи.
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