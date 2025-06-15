Украинцам в июле выплатят почти по 5 тыс. грн: кто получит помощь и как именно

С 1 июля 2025 года в Украине стартует программа базовой денежной помощи – до 4500 грн на человека для малообеспеченных и уязвимых семей. Помощь будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от дохода и количества членов семьи.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №371 от 25 марта 2025 года "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи". Такая программа предусматривает объединение нескольких видов выплат в одну.

Кому назначена помощь

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

одинокие родители;

дети, которых не содержат родители, или местонахождение родителей неизвестно.

Важно, что с 1 октября 2026 года перечень лиц, которые могут получить базовую помощь, будет расширен на другие уязвимые категории населения. Это позволит охватить еще большее количество людей, которые сейчас находятся за чертой бедности или сталкиваются с финансовыми трудностями.

Как работает расчет суммы

Сумма выплаты зависит от количества человек в семье и уровня ее среднемесячного дохода. Расчет ведется по принципу: разница между базовым нормативом на человека и доходом семьи. Базовый норматив – это 4500 гривен. Распределение помощи в семье выглядит так:

на первого члена семьи – 100% (4500 грн);

– 100% (4500 грн); на каждого ребенка – 100% (4500 грн);

– 100% (4500 грн); на других совершеннолетних – 70% (3150 грн).

Особого внимания заслуживает положение о лицах пенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения полноценной пенсии. Для них предусмотрена дифференцированная помощь в зависимости от количества стажа:

до 10 лет – 53% (2385 грн);

10-20 лет – 62% (2790 грн);

20-30 лет – 70% (3150 грн);

более 30 лет – 88% (3960 грн).

Таким образом, даже те, кто не имеет пенсионных прав, смогут получить хоть и базовую, но стабильную поддержку от государства. Подать заявление можно двумя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; онлайн через приложение Дія.

Обращается уполномоченный член семьи, который и будет получать средства. Помощь предоставляется сроком на шесть месяцев с возможностью продления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине участились случаи фишинговых атак, когда гражданам обещают денежную помощь якобы от ООН или других международных структур. Мошенники используют фальшивые сайты, чтобы похитить банковские данные, поэтому проверять источник информации - критически важно.

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