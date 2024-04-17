Украинцам продавали поддельную технику под видом мировых брендов: где сбывали контрафакт

В Николаеве мошенники организовали продажу поддельной под мировой бренд техники и аксессуаров. Свой товар они сбывали через социальные сети и магазин в Одессе.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

действовали аферисты около года;

для продаж использовали соцсети Теlegram и Instagram;

в настоящее время идет досудебное расследование.

"2 жителя Николаева организовали продажу поддельной под мировой бренд техники и аксессуаров. Около года мужчины покупали технику, самостоятельно доукомплектовали аксессуарами и упаковывали товар. Продавали товар через социальные сети Теlegram, Instagram и магазин в Одессе. Для создания рекламного контента фигуранты обустроили студию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по делу было проведено 8 обысков – ориентировочная сумма изъятого имущества составляет около 26 млн грн. В результате обысков были обнаружены:

поддельные наушники и аксессуары к ним;

ноутбуки;

мобильные телефоны;

наличные деньги;

зарядные устройства;

картонные упаковки;

комплектующие;

оборудование для упаковки товаров, "что придавало контрафактным вещам вид оригинальной продукции".

У украинцев воруют деньги с помощью Telegram

Также мошенники выманивают у украинских пенсионеров деньги, притворяясь представителями госучреждений. Для этого они создают в Telegram каналы с названиями этих учреждений и их символикой – и обманным путем получают личные и банковские данные пенсионеров.

"Злоумышленники создают телеграмм-каналы, где выманивают личные и банковские данные пенсионеров от имени государственных учреждений. …При этом используется символика государственных учреждений или вымышленных организаций, якобы помогающих пенсионерам. Для маскировки такие сообщения разбавляются разными материалами и жизненными советами", – рассказали в Киберполиции.

При этом правоохранители опубликовали пример сообщения о "помощи" от мошенников. В нем те предлагают вступить в якобы курируемый Пенсионным фондом некий Клуб пенсионеров, "где публикуется информация о помощи и льготах для граждан пенсионного и предпенсионного возраста".

"Советуем проверять информацию о доступных пенсионерам социальных услугах на официальном сайте Пенсионного фонда Украины или обратиться непосредственно в свое управление ПФ по месту жительства. В то же время информацию об услугах для малозащищенных групп населения можно узнать в Управлении социальной защиты", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они группами по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет назад.

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