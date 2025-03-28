Украинцам посоветовали проверить банковские карты: на них должен был прийти кешбэк за февраль

Украинцам насчитали Нацилнальный кешбэк за февраль – как утверждают в Дії, деньги уже должны были поступить на карты. Всего же за февраль было начислено 384 млн грн кешбэка более 3 млн украинцам.

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Об этом сообщили в самом Дії. Там отметили: суммарно за время действия программы, которую запустили осенью 2024 года, украинцам уже было начислено около 1,5 млрд грн.

"Проверяйте карточки – выплата Национального кэшбека уже засчитана. Более 3 млн украинцев получили 384 млн грн кешбэка, накопленного в феврале за покупку товаров от украинских производителей", – говорится в сообщении.

При этом напоминается: потратить кешбэк можно на товары и услуги по ряду направлений. В частности, на:

коммунальные услуги и транспорт;

медицину, образование и страхование;

покупку книг, лекарств и медицинских изделий;

благотворительность или донаты на ВСУ.

Как получить кешбэк на спецкарту и как использовать деньги

Купите товары от украинских производителей, участвующих в программе, в магазинах, поддерживающих кэшбек ( список товаров, на которые распространяется кэшбек, будет публиковаться на официальном сайте госпрограммы "Сделано в Украине").

Оплатите покупку банковской картой, для которой оформляли разрешение на передачу данных.

Получите 10% кэшбека от покупки украинского товара на специальный счет.

Кешбек действует на товары украинского производства, участвующие в программе, кроме подакцизных (горючее, табак и крепкий алкоголь). Кэшбек также распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.

Кешбэк не принес желаемых результатов

В свою очередь, председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") признал, что программа "Национальный кэшбек" не принесла ожидаемых результатов. По его словам:

общая сумма начислений сократилась (в декабре-2024 она составила 436 млн грн, а в феврале-2025 – 384 млн грн);

количество получателей віплат также снизилось на 200 тыс. человек;

средняя сумма, полученная гражданами, составила всего 120 грн – "меньше, чем самый дешевый пакет мобильной связи".

"Хорошо разрекламированный проект постепенно "выдыхается". Очевидно, что программа нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа", – отметил Гетманцев.

При этом он подчеркнул: теряют интерес к программе также те, "на кого она была рассчитана" – отечественные производители. Так, после 7 марта, к программе присоединилось, "если верить обнародованной информации", всего:

4 украинских производителя – теперь их 1 760;

4 тысяч видов товаров – всего доступны для начисления кешбэка 373 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам не будут выплачивать компенсации через Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, сразу по четырем категориям потерь. Среди них – вред, причиненный не на территории Украины, а также убытки, нанесенные до 24 февраля 2022 года.

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