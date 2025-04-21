Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделку

В Украине увеличилось количество фальшивых гривен. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 2,1 фальшивки на 1 млн настоящих банкнот. Впрочем, способы обезопаситься от поддельных денег есть – их, в частности, можно распознать на ощупь.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там объяснили, что так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображение тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Нужно обращать внимание на следующее:

Изображения.

У настоящих купюр они меняют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, а светлое на темном фоне – с короткой.

В то же время, подчеркивается: в большинстве своем обнаруженные в 2024 году поддельные банкноты были низкокачественными. Это, объясняется, обусловлено тем, что настоящие купюры гривни современного поколения обладают:

усовершенствованным дизайном;

усиленной системой защиты.

Какие гривни подделывают чаще всего

В целом же, рассказали в регуляторе, в 2024 году мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. В частности:

500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок;

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – вместе 4%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же правоохранители передали в суд дело по сбыту в Закарпатской области поддельных банкнот Европейского союза – евро. Так, житель города Тячев продавал украинцам поддельные 500 евро – и за каждую такую купюру получал 50% стоимости оригинала, т.е., 250 евро.

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