С украинцев планируют автоматически взимать долги: как будет работать механизм на самом деле
В Украине планируют изменить процесс взыскания долгов. Государство хочет перейти к автоматизированной системе, которая будет блокировать продажу или переоформление имущества должника до момента погашения задолженности. Ограничения и их снятие будут работать без дополнительных заявлений – система сама будет фиксировать оплату и автоматически исключать человека из реестра должников.
Об этом говорится в законопроекте №14005, который пока был поддержан только в 1 чтении, голосами 236 депутатов. На фоне этого законопроекта появилось много публикаций с громкими тезисами, мол, "государственные исполнители будут продавать единственное жилье должников" или "будут автоматически списывать деньги со счетов без согласия человека".
Часть таких сообщений эмоциональные преувеличения, в частности со стороны политических сил, которые активно критикуют документ. На самом деле этот закон не вводит новых правил по обращению взыскания на единственное жилье или массовой продажи недвижимости – такие нормы уже давно трактуются действующим законом "Об исполнительном производстве", и они не меняются этим законопроектом. Главная новелла – автоматизация и блокировка отчуждения имущества до погашения долга, а не его принудительная продажа.
Что предусматривает законопроект №14005
Цель документа – сделать так, чтобы должник не мог спрятать свое имущество, переписав его на родственников или продав перед наложением ареста. Для этого предлагается:
- интегрировать автоматизированную систему исполнительного производства с государственными реестрами, базами МВД, банковскими и платежными системами;
- расширить возможности Единого реестра должников и сделать его автоматически синхронизированным с реестрами нотариусов и государственных регистраторов;
- установить автоматические ограничения на отчуждение (продажу, дарение, переоформление) движимого и недвижимого имущества должника.
Иными словами, если человек попал в реестр должников, он не сможет оформить сделку в отношении своего имущества до тех пор, пока долг не будет погашен. После того, как исполнитель вносит должника в Единый реестр должников, ограничения включаются автоматически. Что именно блокируется:
- нотариусы видят статус должника и не могут удостоверить сделку о продаже или дарении недвижимости;
- банки блокируют возможность проводить операции, приводящие к избежанию взыскания (например, закрыть счет и перевести деньги другому);
- сервисы МВД не позволяют перерегистрировать или продать автомобиль.
То есть человек может пользоваться имуществом, но не может его продать или переоформить. Если должник оплачивает задолженность, система сама:
- фиксирует поступление средств.
- формирует сообщение о погашении долга.
- автоматически исключает человека из реестра должников.
Могут ли забрать или продать единственное жилье
Нет, законопроект не вводит новых правил продажи жилья. Процедуры обращения взыскания на жилье определены действующим законом и возможны лишь в отдельных случаях – например, если долг подтвержден решением суда и есть основания для взыскания именно на это имущество.
Утверждение о том, что "исполнительная служба будет продавать единственное жилье автоматически" – предположение и политические манипуляции, а не норма документа. В Украине уровень просроченных долгов населения растет, особенно в части коммунальных платежей.
Что изменится для должников и взыскателей
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году в Украине взыскали 1,1 млн долгов на общую сумму 15,11 млрд грн. В то же время еще около 400 тыс. долговых производств было закрыто из-за невозможности взыскать деньги.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!