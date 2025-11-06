С украинцев планируют автоматически взимать долги: как будет работать механизм на самом деле

В Украине планируют изменить процесс взыскания долгов. Государство хочет перейти к автоматизированной системе, которая будет блокировать продажу или переоформление имущества должника до момента погашения задолженности. Ограничения и их снятие будут работать без дополнительных заявлений – система сама будет фиксировать оплату и автоматически исключать человека из реестра должников.

Об этом говорится в законопроекте №14005, который пока был поддержан только в 1 чтении, голосами 236 депутатов. На фоне этого законопроекта появилось много публикаций с громкими тезисами, мол, "государственные исполнители будут продавать единственное жилье должников" или "будут автоматически списывать деньги со счетов без согласия человека".

Часть таких сообщений эмоциональные преувеличения, в частности со стороны политических сил, которые активно критикуют документ. На самом деле этот закон не вводит новых правил по обращению взыскания на единственное жилье или массовой продажи недвижимости – такие нормы уже давно трактуются действующим законом "Об исполнительном производстве", и они не меняются этим законопроектом. Главная новелла – автоматизация и блокировка отчуждения имущества до погашения долга, а не его принудительная продажа.

Что предусматривает законопроект №14005

Цель документа – сделать так, чтобы должник не мог спрятать свое имущество, переписав его на родственников или продав перед наложением ареста. Для этого предлагается:

с государственными реестрами, базами МВД, банковскими и платежными системами; расширить возможности Единого реестра должников и сделать его автоматически синхронизированным с реестрами нотариусов и государственных регистраторов;

Иными словами, если человек попал в реестр должников, он не сможет оформить сделку в отношении своего имущества до тех пор, пока долг не будет погашен. После того, как исполнитель вносит должника в Единый реестр должников, ограничения включаются автоматически. Что именно блокируется:

видят статус должника и не могут удостоверить сделку о продаже или дарении недвижимости; банки блокируют возможность проводить операции, приводящие к избежанию взыскания (например, закрыть счет и перевести деньги другому);

То есть человек может пользоваться имуществом, но не может его продать или переоформить. Если должник оплачивает задолженность, система сама:

фиксирует поступление средств.

формирует сообщение о погашении долга.

автоматически исключает человека из реестра должников.

Могут ли забрать или продать единственное жилье

Нет, законопроект не вводит новых правил продажи жилья. Процедуры обращения взыскания на жилье определены действующим законом и возможны лишь в отдельных случаях – например, если долг подтвержден решением суда и есть основания для взыскания именно на это имущество.

Утверждение о том, что "исполнительная служба будет продавать единственное жилье автоматически" – предположение и политические манипуляции, а не норма документа. В Украине уровень просроченных долгов населения растет, особенно в части коммунальных платежей.

Что изменится для должников и взыскателей

Для должника Для того, кто взыскивает долг Не сможет продать или переписать имущество до погашения долга Легче найти имущество и наложить ограничения Может пользоваться имуществом и счетами Отсутствие необходимости в повторных обращениях к регистраторам Автоматическое снятие ограничений после уплаты долга Ускорение процесса взыскания

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году в Украине взыскали 1,1 млн долгов на общую сумму 15,11 млрд грн. В то же время еще около 400 тыс. долговых производств было закрыто из-за невозможности взыскать деньги.

