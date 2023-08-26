Украинцам пересчитают пенсии: кто получит прибавку в 520 грн

В Украине в 2024-м повышение минимальной зарплаты приведет к росту гарантированного раземера пенсии. Те, кто выполнил требования по стажу и достиг определенного возраста, будет получать на 520 грн больше.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в Украине те, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) должен получать как минимум 40% минимальной зарплаты.

При этом согласно документу, который Минфин разослал в департаменты финансов органов местной власти, минимальную зарплату украинца в 2024-м повысят дважды. С января она составит 7100 грн, а с июля - 8000 грн. В результате гарантированный размер пенсий:

с января 2024-го увеличится с 2680 до 2840 грн;

с июля 2024-го - увеличится до 320 грн.

Таким образом, гарантированная пенсия увеличится на 520 грн. К слову, минимальную пенсию в 2024 году увеличат с 2093 грн до 2361 грн. При этом максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс. – до 23 610 грн. И это плохая новость. За 2022, 2023 и 2024-й цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн.

Минимальную зарплату и минимальную пенсию утверждают в проекте бюджета, эти показатели рассчитывает Министерство финансов, а после должны согласовать с Кабмином, утвердить в парламенте. Традиционно между Минсоцем и Минфином происходила затяжная конкурентная борьба. Минсоц пытался поднять пенсии и зарплаты как можно выше, а Минфин, опасаясь раздувания бюджета и ссылаясь на позицию "международных партнеров", пытался ограничить повышение.

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