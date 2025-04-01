Украинцам пересчитали пенсии с 1 апреля: кто получит повышение

С 1 апреля в Украине проводится индексация пенсий тем, кто продолжил работу на заслуженном отдыхе. При этом перерасчет касается только тех украинцев, у которых с момента последнего перерасчета или назначения пенсии по состоянию на 1 марта 2025-го прошло 24 месяца. Кроме того, пенсии в апреле повысят для тех, кто достиг определенного возраста.

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Об этом пишет OBOZ.UA. По данным Министерства социальной политики, в рамках индексации с 1 апреля пенсии увеличат для 629 тыс. работающих пенсионеров. При этом всего в Украине работают 2,8 млн пенсионеров, а их средняя пенсия составляет 6302 грн.

В Пенсионном фонде также предупреждали, что увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы (апрель-май) работающие пенсионеры получат уже в июне. Это связано с особенностями работы государственных реестров.

Так, на сумму от 500 грн пенсии увеличат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, а также имеют высокие зарплаты, подсчитал OBOZ.UA. А если пенсионер получает пенсию в размере 5 тыс. грн и при выходе на заслуженный отдых имел 30 лет стажа, то после перерасчета пенсия может увеличиться на 333 грн. Если же пенсия составляет 6 тыс. грн при тех же условиях, увеличение может быть на уровне 400 грн. При пенсии в 7 тыс. грн – 562 грн.

Доплаты за возраст с 1 апреля: кому увеличат пенсии

Как сообщает издание "На пенсии", повышение касается граждан, не работающих и имеющих определенное количество страхового стажа. Доплата рассчитывается в зависимости от возраста и размера пенсии:

Лица 65+ – если пенсия меньше 3758 грн, доплата устанавливается до этого уровня (при наличии стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин).

– если пенсия меньше 3758 грн, доплата устанавливается до этого уровня (при наличии стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин). Лица 80+ – аналогичная доплата предусмотрена для тех, чья пенсия не достигает 3758 грн (минимальный стаж – 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин).

– аналогичная доплата предусмотрена для тех, чья пенсия не достигает 3758 грн (минимальный стаж – 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин). Лица 70-80 лет - если пенсия меньше 3613 грн, ее также доплачивают (за стажа 35/30 лет).

- если пенсия меньше 3613 грн, ее также доплачивают (за стажа 35/30 лет). Лица до 70 лет – пенсия не может быть менее 3 323 грн (для тех, кто имеет 35/30 лет стажа или является лицом с инвалидностью I группы).

– пенсия не может быть менее 3 323 грн (для тех, кто имеет 35/30 лет стажа или является лицом с инвалидностью I группы). Неработающие пенсионеры – если пенсия меньше 3038 грн, ее повышают до этого уровня.

Для тех, чей страховой стаж не достигает 35/30 лет, сумма доплаты рассчитывается пропорционально. Однако для лиц в возрасте 75-80 лет, даже если их стаж составляет 25/20 лет, пенсия не может быть менее 3 613 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо будет иметь 23 года стажа.

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