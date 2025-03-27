Пенсии в Украине пересчитают через считанные дни: кого заденет новый этап повышения

Пенсии в Украине с 1 апреля пересчитают тем, кто продолжил работу на заслуженном отдыхе. При этом перерасчет коснется только той части украинцев, у которой с момента последнего перерасчета или назначения по состоянию на 1 марта 2024-го прошло 24 месяца.

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Как отмечают в Министерстве социальной политики, пенсии увеличат для 629 тыс. работающих пенсионеров. При этом всего в Украине работают 2,8 млн. пенсионеров, а их средняя пенсия составляет 6302 грн.

Если после назначения / предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2025 г. приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

"Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам - 1 апреля 2025 года. В то же время пересчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов - до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля", – отмечают в ПФУ.

Сколько будут платить

На сумму от 500 грн пенсии увеличат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, а также высокие зарплаты. К примеру, если вы получите пенсию в размере 5 тыс. грн и при выходе на заслуженный отдых имели 30 лет стажа, то после перерасчета пенсия может увеличиться на 333 грн. Если ваша пенсия составляет 6 тыс. грн при этих же условиях, то увеличение может быть на уровне 400 грн. При пенсии в 7 тыс. грн – 562 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года увеличат требования для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо будет иметь 23 года стажа.

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