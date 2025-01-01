Украинцам пересчитали одну из газовых платежек и повысили налоги: все изменения, вступившие в силу с 1 января

В Украине с 2025-го повысят военный сбор, а также изменят правила для ФЛП. Кроме того, всем пересчитают оплату за доставку газа, учителям введут денежные доплаты, а бензин и сигареты значительно подорожают. О том, какие изменения ждут с января и что будет влиять на жизнь украинцев, читайте в материале OBOZ.UA.

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Цены на сигареты значительно увеличатся. Но мгновенного подорожания не будет

С 1 января в Украине будет действовать новый размер акцизов на сигареты. Именно акцизы больше всего влияют на цены, их привязали к евро, одобрив 4 декабря законопроект 11090. OBOZ.UA подсчитал, как будет расти стоимость сигарет из-за введения нового акциза. В расчетах мы использовали актуальный курс доллара по евро, а также прогноз роста курса доллара в Украине от МВФ.

Также учтено, что акциз (условие директивы) составляет 60% стоимости пачки. Это приблизительные оценки, которые могут изменяться и при условии, что будет дорожать или дешеветь доллар по отношению к евро, и при условии, если прогноз МВФ по курсу гривни окажется ошибочным.

Пачка сигарет среднего класса в 2025 может подорожать ориентировочно на 28,6 грн – до 124,7 грн. Цены будут расти не сразу. Дело в том, что в магазинах, супермаркетах и даже на заводах есть запас продукции. Поэтому в январе украинцы будут покупать сигареты, которые были изготовлены и с которых был оплачен акциз еще в декабре.

В 2028-м (рост акцизов будет продолжаться именно до 2028 года), если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки достигнет уже около 160,5 грн. Дополнительно бюджет может получить, согласно расчетам Минфина, в 2025 году около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд. грн., в 2028 году – 13,8 млрд грн.

Курс доллара будет расти постепенно, однако девальвации гривни не избежать

Большинство аналитиков, а также Кабинет Министров прогнозируют средний курс доллара на следующий год около 45 грн/$. Действия Национального банка, фактически позволяющего девальвацию гривни к концу 2024-го, показывает, что, вероятно, регулятор и в следующем году будет пытаться держать курс в указанном в бюджете диапазоне.

Также следует отметить, что указанный прогноз – среднее за год значение. То есть в начале следующего года ждать резкой девальвации не стоит, она будет происходить постепенно. Для сравнения, этот год начался с курсом доллара в 37,55 грн/$, а по состоянию на 24 декабря составил уже 41,99 грн/$ (данные НБУ).

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре продемонстрировал ожидания по поводу девальвации гривны в 2025-м до отметки в 45 грн/$. А через год – в среднем до 46,8 грн/$.

Правительство в Бюджетной резолюции на три года (прогноз сформировало Минэкономики, его использовали также и в бюджете на 2025-й) предусмотрело подорожание доллара в следующем году до 45 грн/$. Что интересно, если в 2026 году, по оценкам министерства, доллар должен подорожать в среднем за год до 46,5 грн/$, то уже в 2027-м ожидается ревальвация (укрепление) гривны до 46,4 грн/$.

Курс доллара, по оценкам ключевых экспертов, будет в среднем колебаться в пределах от 43 до 44,5 грн/$. Так, Dragon Capital (сценарий предусматривает прекращение огня в I кв. 2025 без подписания мирового соглашения) прогнозируют средний курс в 43-44,5 грн/$. Concorde Capital озвучили отметку в 43,6 грн/$.

Минимальную зарплату и пенсию заморозят. И это плохая новость

Бюджет на 2025-й не предусматривает никакой индексации социальных стандартов . Ни минималку, ни прожиточный минимум (а вместе с тем и минимальную пенсию) повышать не планируют. Так что украинцев с минимальными доходами ожидает сложный год. Реальный уровень доходов может существенно сократиться, потому что номинальная зарплата для получающих минималку не возрастет, а цены при этом могут повыситься на 6,9%.

Минимальная зарплата не может быть меньше фактического прожиточного минимума. В следующем году фактический прожиточный минимум может быть на уровне более 10 тыс. грн (из расчета фактических цен на потребительскую корзину), в то время как минималка будет на уровне 8 тыс. грн.

То есть все работающие полный рабочий день и получающие гарантированный государством минимум будут находиться далеко за чертой бедности. В Украине наблюдается высокий уровень инфляции (в этом году будет меньше 10%), поэтому если минималка не будет расти хотя бы на этот уровень, реальные доходы беднейших украинцев будут снижаться.

Минимальная пенсия с 1 января не меняется и остается на уровне 2361 грн. Хотя на самом деле прожиточный минимум для пенсионера уже сейчас составляет более 6 тыс. грн.

Тарифы пересчитают, но не все

Украинцам с 1 января будут перечислены платежки за доставку газа. Сам тариф не изменится, однако при этом согласно методике расчета изменится объем газа, за который нужно ежемесячно платить (несмотря на то, потребляете газ или нет). Если за прошлый год потребление газа возросло, то в текущем году придется больше платить за доставку.

В 2024-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно умножить). Тариф на доставку не изменялся (и по закону не должно измениться, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Собственный тариф можно узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не во всех регионах) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр). В среднем на отопление квадратного метра тратят 5 кубов газа (с корректировкой на регион). Так отмечено в социальных нормативах потребление коммунальных услуг.

Изменится тариф на транспортировку газа для бизнеса. Так, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) из-за отказа транспортировать российский газ с 1 января повысила тариф "Оператора ГТС". Так, стоимость вырастет с $4,45 за 1 тыс. куб. м/сутки до 10,61 евро за 1 тыс. куб. м/сутки, а тарифы большинства точек на выход – с $8,17-9,71 за 1 тыс. куб. м/сутки до 15,04-16,24 евро за 1 тыс. куб. м/сутки. Кроме того, тарифы для внутренних точек входа в ГТС с 1 января 2025 года увеличатся в 4,6 раза – со 101,93 грн за 1 тыс. грн. куб. м/сутки до 464,37 грн за 1 тыс. куб. м/сутки, а для внешних – в 4 раза, со 124,16 грн за 1 тыс. куб. м/сутки до 501,97 грн. за 1 тыс. куб. м/сут.

Налоги вырастут из-за необходимости наполнять бюджет

В Украине с 1 января размер военного сбора увеличивается с 1,5% до 5%. Также увеличиваются налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Если ФЛП находится на общей системе налогообложения, то будет платить 5% военного сбора. Если же физлицо-предприниматель находится на упрощенной системе налогообложения:

первой, второй и четвертой групп – 10 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц (в 2025 году – 800,0 гривен);

третьей группы – 1 процент от дохода, определенного в соответствии со статьей 292 Кодекса.

ФЛП – плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп уплачивают военный сбор путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Такие плательщики могут произвести уплату военного сбора авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца отчетного года. Начисление авансовых взносов для таких плательщиков военного сбора производится контролирующими органами.

ФЛП – плательщики единого налога третьей группы уплачивают военный сбор в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации плательщика единого налога за налоговый (отчетный) квартал.

ФЛП – плательщики единого налога отражают суммы военного сбора (в том числе ежемесячные авансовые взносы военного сбора) в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

Также в 2025-м увеличена максимальная база зарплаты для начисления ЕСВ с 15 до 20 МЗП (со 120 тыс. до 160 тыс. грн) и приостановить действие военной льготы для ФЛП по уплате ЕСВ. Но по-прежнему будет действовать освобождение от уплаты ЕСВ для отдельных лиц.

Доплаты учителям компенсируют рост военного сбора

Учителя с 1 января будут ежемесячно получать "на руки" на 1000 грн больше. Субвенция от правительства должна перекрыть уменьшение учительских зарплат из - за повышения военного сбора. Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, восемь месяцев 2025-го выплаты составят по 1000 гривен "на руки", а с сентября увеличатся до 2000 гривен (на руки).

На ее реализацию будут распределены 4,6 млрд грн соответствующей субвенции на первое полугодие 2025 года. Это позволит обеспечить украинских учителей ежемесячными выплатами в размере 1300 грн (до налогообложения).

Итак:

с 1 января 2025 г. вводится ежемесячная "учительская доплата" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки";

вводится ежемесячная "учительская доплата" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки"; с 1 сентября 2025 года эта выплата увеличится до 2000 грн. "на руки" каждому учителю.

Ранее в Кабмине обещали разработать механизм, который позволит перекрыть уменьшение учительских зарплат из-за повышения военного сбора. Правительство обещало решить эту проблему из - за увеличения образовательной субвенции в бюджете 2025 года.

Тарифы "Укрпочты" будут считать по-новому

"Укрпочта" с 1 января изменяет методику расчета стоимости своих услуг. Так, в 2025 году вес посылки будет учитываться только для контроля ее безопасности и с учетом технологических процессов, а расчет стоимости отправления будет базироваться на объеме коробки. Максимальный вес одной посылки будет составлять 30 кг, а отправки по весу будут обслуживаться по тарифам паллетных перевозок.

Например, сейчас отправка посылки, которая весит 4 кг, при условии, что самая длинная сторона не больше 70 см, стоит 40 грн в пределах области и 45 грн - в пределах Украины. С 1 января стоимость отправки такой коробки будет зависеть от объемов. И если это легкая, но объемная вещь, то заплатить придется гораздо больше.

Автогражданка подорожает, но станет эффективнее

Рынок "автогражданки" с 1 января 2025-го кардинально изменится. Максимальные выплаты возрастут, что также отразится и на стоимости страхования. Так, по оценкам НБУ, конкуренция на рынке автострахования сдержит существенный рост цен, который составит всего 25-30%. В то же время, льготные категории водителей и дальше будут иметь возможность оформлять полисы за половину их стоимости.

Закон содержит ряд важных изменений, призванных приблизить украинский страховой рынок к европейским стандартам. Сейчас изменения таковы:

отмена коэффициента износа: теперь страховое возмещение будет покрывать стоимость ремонта автомобиля в состояние, в котором он находился до ДТП;

прямое урегулирование ущерба: водители смогут обращаться за выплатой непосредственно в свою страховую компанию, что ускорит процесс возмещения;

водители смогут обращаться за выплатой непосредственно в свою страховую компанию, что ускорит процесс возмещения; сокращение сроков выплат: решение о выплате должно быть принято в течение 90 дней с введением пени за нарушение этого срока;

решение о выплате должно быть принято в течение 90 дней с введением пени за нарушение этого срока; увеличение сумм выплат: уже с 1 января 2025 максимальные выплаты за вред жизни и здоровью возрастут до 500 тысяч гривен, а за вред имуществу – до 250 тысяч гривен;

уже с 1 января 2025 максимальные выплаты за вред жизни и здоровью возрастут до 500 тысяч гривен, а за вред имуществу – до 250 тысяч гривен; поддержка потерпевших: если страховщик потерял лицензию, возмещение будет осуществлять МТСБУ еще до завершения процедуры ликвидации компании.

Это далеко не все перемены. Так, в 2024-м за литр бензина уплачивается акциз в размере 0,2135 евро, а с 2025-го – 0,242 евро. Соответственно, литр бензина может подорожать примерно на 1,2 грн. Однако подорожание будет происходить постепенно, учитывая запасы бензина, за который еще уплачен старый акциз. К 2028 году литр бензина может подорожать только за счет акциза примерно на 6,22 грн (без учета влияния девальвации, ситуации на рынке, импортных цен). Кроме того, в 2025 году состоится окончательная ликвидация МСЭК. Вместо них решение по инвалидности будут принимать специальные комиссии.