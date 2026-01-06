Украинцам переписали сумму сбора в Пенсионный фонд при регистрации авто: сколько придется платить в 2026 году

В 2026 году пенсионный сбор при первой регистрации легкового авто составляет 3%, 4% или 5% в зависимости от его стоимости, которая привязана к прожиточному минимуму 3328 грн. Платеж является обязательным для всех авто, кроме электромобилей, машин для лиц с инвалидностью и автомобилей, полученных в наследство.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. В 2026 году украинцам, которые планируют покупку нового автомобиля из салона или первую регистрацию ввезенного из-за границы авто, стоит заранее учесть обязательный платеж в Пенсионный фонд.

Без подтверждения его уплаты сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) не осуществляют регистрацию транспортного средства и не выдают номерные знаки. Ставки сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации авто привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. С 1 января 2026 года этот показатель в Украине установлен на уровне 3328 гривен, что автоматически повлияло на предельные границы стоимости автомобилей и соответствующие ставки налога.

Размер сбора определяется в процентах от стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи или другом документе, подтверждающем цену. Важно, что если в договоре отдельно выделен НДС, пенсионный сбор начисляется без учета налога на добавленную стоимость. В 2026 году действуют три ставки пенсионного сбора:

3% для автомобилей стоимостью до 549 120 грн;

для автомобилей стоимостью 4% для авто стоимостью от 549 120 до 965 120 грн;

для авто стоимостью 5% для автомобилей дороже 965 120 грн.

Для удобства ориентации в ценах границы также часто пересчитывают в валюте. По условному курсу 42 грн за доллар это выглядит так:

3% до $13 000;

4% от $13 000 до $22 980;

5% свыше $22 980.

Диапазоны фиксируются на весь календарный год. Даже если прожиточный минимум изменится в течение 2026 года, ставки и пределы стоимости авто будут оставаться в силе до 1 января 2027 года. Пенсионный сбор уплачивается только при первой регистрации легкового автомобиля в Украине, это касается как новых авто из автосалонов, так и машин, которые были ввезены из-за границы и регистрируются впервые.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, подтвержденная договором купли-продажи, инвойсом или другим официальным документом. Законодательством предусмотрен ряд исключений, когда пенсионный сбор не уплачивается. К ним относятся:

электромобили – речь идет исключительно об авто с полностью электрическим приводом; гибридные модели облагаются налогом на общих основаниях;

– речь идет исключительно об авто с полностью электрическим приводом; гибридные модели облагаются налогом на общих основаниях; автомобили, предоставленные органами социальной защиты лицам с инвалидностью;

лицам с инвалидностью; легковые автомобили, полученные в наследство по закону.

