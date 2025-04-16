Украинцам переписали правила уплаты штрафа за воинский учет: что нужно знать

В приложении Резерв+ теперь можно будет заплатить штраф за нарушение воинского учета со скидкой 50%, если это сделать в течение 20 дней. Для военнослужащих предусмотрено полное освобождение от таких штрафов.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Теперь украинские граждане смогут заплатить штраф за нарушение воинского учета со скидкой 50%, если выполнят условия в определенные сроки.

Законодательные изменения предусмотрены Законом №4316-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля 2025 года. Процедура уплаты штрафа через приложение Резерв+ предусматривает несколько простых шагов:

пользователь признает нарушение через приложение;

получает постановление об административном правонарушении;

уплачивает штраф по предоставленным реквизитам непосредственно в приложении;

система автоматически фиксирует исполнение постановления.

Самое главное – если штраф будет заплачен в течение 20 дней после вынесения постановления, гражданин получит скидку 50% на сумму штрафа. Если же указанный срок будет пропущен, сумма штрафа подлежит уплате в полном объеме.

Для лиц, которые уже проходят военную службу, но имеют административные штрафы за нарушение воинского учета, предусмотрено полное освобождение от их уплаты. Это означает, что действующие военнослужащие могут не только избежать финансовой нагрузки, но и закрыть старые штрафы без необходимости в дополнительных действиях.

Эти изменения стали возможны благодаря Закону № 4316-IX от 13 марта 2025 года, который внес дополнение в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Закон предусматривает механизм добровольного погашения штрафов и интеграцию процесса в цифровую систему.

"Наша обязанность как государства – помогать гражданам в любых вопросах. Благодаря закону, который подписал президент, мы сделаем уплату штрафа быстрой и удобной в приложении Резерв+", – заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые продают личные вещи (например, одежду, бытовую технику и т.п.) на интернет-площадках, не подвергаются штрафам или другим методам влияния со стороны Государственной налоговой службы. Налоговики работают только с теми, кто в больших масштабах продает новые вещи и не платит налоги на миллионы гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!