Украинцам отказывают в оформлении ID-карты: кому не выдадут документ
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Оформление паспорта гражданина Украины — это неотъемлемое право каждого гражданина, и уже 10 лет стандартом является ID-карта вместо паспортов-книжек. Однако существует ряд обстоятельств, при которых украинцы не смогут её получить.
В частности, могут отказать владельцам действующего паспорта, а также заявителям, которые подали неполный пакет документов или указали в них неверную информацию. Полный перечень оснований, по которым может быть принято такое решение, объяснили в Государственной миграционной службе.
Основные причины для отказа в получении ID-карты
- Отсутствие гражданства Украины, то есть лицо не является гражданином государства.
- Заявитель уже имеет действующий паспорт (в частности, образца 1994 года, то есть паспорт-книжку), но его можно обменять на ID-карту из-за выявленных ошибок, истечения срока действия или непригодности документа к использованию.
- Информация, предоставленная заявителем, не подтверждается данными из баз данных государственных реестров и картотек.
- Подан неполный пакет документов или необходимой информации.
- С заявлением обратился законный представитель, не имеющий подтвержденных полномочий.
- Невозможность подтвердить личность заявителя в рамках соответствующей процедуры идентификации.
Что будет, если в оформлении ID-карты откажут
В случае принятия отрицательного решения ГМС в письменной форме указывает основания для отказа и доводит это решение до сведения заявителя в установленные законодательством сроки. Если документы подавались через ЦНАП или другого уполномоченного субъекта, письменное уведомление направляется туда для последующей передачи гражданину.
Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинцы сами отказываются от ID-карты в пользу паспорта-книжки. Так, одна из гражданок выиграла иск против Центрального управления Государственной миграционной службы в Киеве, которое отказалось выдать ей паспорт старого образца. Женщина не захотела оцифровывать свои данные, и суд полностью удовлетворил её требование.
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