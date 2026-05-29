Украинцам ограничили лимиты на наличные: какие суммы можно снять

Украинские банки продолжают активно ограничивать оборот наличных денег в стране – лимиты на снятие бумажных денег действуют в каждом банке, и их соблюдение является обязательным для всех клиентов. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн за раз, или 100 тыс. грн за сутки.

Об этом сообщили в самом банке. Впрочем, каждый банк выставляет собственные лимиты на снятие наличных, и они могут отличаться, в зависимости от того, делается ли это в банкомате, на кассе банка или в супермаркете.

Почему банки ограничивают наличные деньги

Такие жесткие меры являются не личной прихотью банкиров, а прямым следствием масштабной борьбы с теневыми финансовыми операциями. В 2024 году крупнейшие украинские банки подписали Меморандум о финансовом мониторинге, присоединившись к государственной программе противодействия махинациям.

Главная цель ограничений – заблокировать подозрительные наличные потоки, пресечь незаконные действия в финансовом секторе и заставить бизнес и граждан чаще пользоваться прозрачными безналичными расчетами.

Сколько можно снять в банкоматах

Каждое финансовое учреждение устанавливает собственные правила, защищая свой наличный фонд от быстрого опустошения.

ПриватБанк

Стандартный лимит: для большинства клиентов действует ограничение в 40 000 гривен в течение 3 часов .

для большинства клиентов действует ограничение в . Суточный максимум: всего за одни сутки с карты разрешено снимать не более 100 000 гривен .

всего за одни сутки с карты разрешено снимать не более . Усиленный контроль: для некоторых категорий клиентов банк устанавливает более жесткие рамки – 20 000 гривен на 3 часа .

для некоторых категорий клиентов банк устанавливает более жесткие рамки – . Для карт других банков: стандартный лимит – 20 000 гривен за одну операцию (банк-эмитент может выставлять собственные индивидуальные ограничения).

Ощадбанк

Общий суточный лимит составляет 100 000 гривен .

составляет . Для карт массового сегмента (обычные зарплатные, пенсионные или социальные карты) установлено отдельное ежедневное ограничение — до 10 000 гривен в сутки.

Если установленный лимит вас не устраивает, его можно откорректировать под собственные нужды. Для этого не обязательно идти в отделение или ждать ответа оператора поддержки – большинство банков позволяют оперативно изменить суточные лимиты на снятие наличных непосредственно в своем мобильном банкинге.

Как снять без банкомата

Через кассу банка (для крупных сумм). Если вам нужно снять значительные средства (например, на покупку авто или недвижимости), лучше всего обратиться непосредственно в кассу вашего банка. Главное преимущество метода: банк заранее подготовит, проверит и зарезервирует под вас необходимый объем наличных, и вы сможете забрать их без каких-либо технических препятствий со стороны банкомата.

На кассах супермаркетов и АЗС (для малых сумм). Если вам нужна небольшая сумма на карманные расходы, снять ее можно во время обычной покупки в крупных торговых сетях. Для этого надо предупредить кассира перед оплатой товара картой – если средства имеются в кассе, их выдадут прямо с кассового аппарата.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Госфинмониторинг усилил контроль за операциями с наличными на крупные суммы и проверку документов, подтверждающих доходы граждан. Под особым наблюдением оказались случаи использования одной и той же справки о доходах для осуществления операций в различных банковских учреждениях.

