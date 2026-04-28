Украинцам объяснили формулу расчета пенсии: от чего на самом деле зависит сумма выплаты

Украинцам объяснили, что пенсия по возрасту рассчитывается по формуле, которая включает два основных показателя – заработную плату для исчисления пенсии и специальный коэффициент. Фактически на размер выплаты влияют только средняя зарплата по стране за три года перед выходом на пенсию, индивидуальный коэффициент зарплаты и количество лет официального страхового стажа.

Это разъяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Согласно законодательству, пенсия по возрасту определяется по формуле П = ЗП × КС, где:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; ЗП – заработная плата, с которой исчисляется пенсия;

– заработная плата, с которой исчисляется пенсия; КС – коэффициент страхового стажа.

На первый взгляд формула выглядит достаточно простой, однако каждый из этих показателей формируется отдельно и зависит от ряда параметров. Именно поэтому даже люди с одинаковым стажем могут получать существенно разные пенсии.

Показатель ЗП не означает просто последнюю зарплату человека перед выходом на пенсию. Речь идет о специально рассчитанной величине, которая учитывает среднюю зарплату по стране и индивидуальный коэффициент заработка конкретного лица.

Фактически государство сравнивает, насколько заработная плата человека в течение трудовой жизни была выше или ниже средней по Украине. Показатель состоит из двух основных частей:

средней заработной платы по стране;

индивидуального коэффициента зарплаты застрахованного лица.

Именно их сочетание и формирует ту сумму, которая используется для дальнейшего расчета пенсии. Для назначения пенсии используется усредненный показатель заработной платы в Украине, с которой были уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за пенсией.

Например, если человек оформляет пенсию в 2026 году, для расчета берется средняя зарплата за 2023, 2024 и 2025 годы. По данным Пенсионного фонда, в таком случае применяется показатель – 17 482,87 грн.

Отмечается, что это базовая величина, которая является одинаковой для всех граждан, независимо от профессии или места работы. Именно от нее начинается персональный расчет. Вторым важным элементом является индивидуальный коэффициент заработной платы. Именно он показывает, насколько заработок конкретного человека соответствовал или превышал средний уровень по стране.

Расчет происходит так, за каждый месяц страхового стажа определяется соотношение личной зарплаты работника к средней зарплате в Украине за этот же месяц. Например, если человек зарабатывал вдвое больше среднего показателя, коэффициент будет выше единицы. Если меньше – соответственно ниже.

После этого все ежемесячные коэффициенты усредняются, и формируется общий показатель. В примере Пенсионного фонда индивидуальный коэффициент составляет – 1,68352. Средний заработок человека был существенно выше среднего уровня по стране.

Еще один ключевой показатель – коэффициент страхового стажа. Именно он отражает, сколько лет человек официально работал и за какой период за него уплачивались страховые взносы. Формула расчета этого коэффициента учитывает:

количество месяцев страхового стажа;

величину оценки одного года стажа, которая составляет 1%.

Фактически один год страхового стажа равен коэффициенту 0,01. Например, если человек имеет – 35 лет стажа = 420 месяцев, тогда коэффициент страхового стажа будет составлять – 0,35. Даже при высокой зарплате недостаточный страховой стаж может существенно уменьшить размер будущей пенсии.

Для наглядности Пенсионный фонд привел пример мужчины, который обратился за назначением пенсии в феврале 2026 года. У него:

средняя зарплата по стране – 17 482,87 грн;

индивидуальный коэффициент зарплаты – 1,68352;

страховой стаж – 35 лет;

коэффициент страхового стажа – 0,35.

После применения формулы размер назначенной пенсии составляет – 10 301,47 грн, именно такой результат получается после умножения всех необходимых показателей. На пенсию влияет не только продолжительность работы, но и уровень официального дохода на протяжении всей трудовой жизни.

В Пенсионном фонде уточняют, что для расчета учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. В то же время по желанию пенсионера могут быть учтены также любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до этой даты – независимо от перерывов в работе, но только при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами.

Законодательство также позволяет так называемую оптимизацию заработной платы. Речь идет о возможности исключения из расчета периодов с самыми низкими доходами. Допускается исключение до 10% продолжительности страхового стажа.

Однако даже после такого исключения зарплата должна учитываться как минимум за 60 месяцев. Все коэффициенты при этом определяются с округлением до пяти знаков после запятой.

В ПФУ в очередной раз подчеркивают, что размер пенсии напрямую зависит только от официальной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы. Неофициальные доходы, даже если они были значительно выше, в пенсионном расчете не учитываются.

