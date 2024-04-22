Украинцам не будут выплачивать пенсии за счет помощи США на 60 миллиардов, – министр

Украина не сможет направить помощь от США на более чем 60 млрд долларов на выплату пенсий. Причина – непонимание американцами принципа работы украинской пенсионной системы. Дело в том, что в США отсутствуют солидарные пенсии, поэтому объяснить гражданам страны, почему за их счет должны выплачивать пенсии украинцам, сложно.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Она напомнила: в самих США действует страховая пенсионная система. Т. е. там люди получают пенсию за счет уплаченных ранее страховых взносов.

"В Америке нет солидарных пенсий. Есть накопительные пенсионные счета страховые. Поэтому для них, для их избирателей, очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-то таких пенсий, то почему должны на пенсии перечислять для граждан Украины?" – говорится в сообщении.

Украинские пенсионеры не останутся без выплат

Впрочем, отметила Жолнович, без выплат украинские пенсионеры не останутся. Ведь "у нас есть поддержка от Японии, от Европейского Союза – 50 млрд евро на 4 года".

"[Эти деньги] В том числе будут направлены и на пенсионные расходы", – сказала министр.

Украинцам автоматически пересчитают пенсии

В то же время в Украине с 1 мая повысят часть пенсий. Речь идет о тех, кто достиг возраста от 70 лет и при этом получает выплату менее чем в 10 340,35 грн.

При этом, чтобы получить доплаты, нужно удовлетворять обоим критериям. Сама же прибавка осуществляется автоматически, поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Предусмотрены следующие надбавки:

пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам старше 80 лет – 570 гривен.

Выплаты пенсионеры получат в месяц после достижения пенсионером соответствующего возраста, что позволяет претендовать на них. Средняя пенсия выросла с 5 385 до 5 743 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!