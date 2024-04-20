Украинцам автоматически пересчитают пенсии: кто и сколько получит с 1 мая

В Украине с 1 мая повысят часть пенсий. Речь идет о тех, кто достиг возраста от 70 лет и при этом размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн.

Об этом говорится в публикации издания "На пенсии". Чтобы получить доплаты, нужно соответствовать двум критериям. Прибавка к пенсии осуществляется автоматически, поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Предусмотрены следующие надбавки:

пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам старше 80 лет – 570 гривен.

Выплаты пенсионеры получат в месяц после достижения пенсионером соответствующего возраста, что позволяет претендовать на них. Средняя пенсия выросла с 5385 до 5743 грн.

Какие пенсии получают украинцы

Среди пенсионеров около 2,7 млн. тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн. человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн. человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн. украинцев.

Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн. пенсионеров.

Отметим, что эффективная пенсионная система может предоставить возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии), или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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