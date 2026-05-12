Украинцам надо оцифровать не только трудовую книжку: весь список документов

Оцифровка трудовых книжек в Украине продлится до 10 июня 2026 года – от этого может зависеть пенсия работника. Но специалисты напоминают: трудовая книжка – не единственный документ, который стоит перевести в электронный формат.

Об этом сообщила"Судебно-юридическая газета". Отмечается, что данные о страховом стаже автоматически попадают в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Все, что было до этой даты, подтверждается только бумажными документами. Если они потеряются – придется восстанавливать архивные справки, обращаться в суд или искать свидетелей.

В некоторых случаях подтвердить стаж будет крайне сложно или вообще невозможно. Поэтому часть лет работы просто не учтется при начислении пенсии.

Что нужно оцифровать

Дипломы и другие документы об образовании.

Военный билет .

. Свидетельства о рождении детей.

детей. Справки об уходе за ребенком .

. Удостоверения о государственных наградах .

. Другие документы, подтверждающие страховой стаж.

Сроки могут продлить

Официальным дедлайном пока остается 10 июня 2026 года, но в парламентском комитете по вопросам социальной политики уже прорабатывают возможность переноса дедлайна. Причина – значительное количество украинцев физически не может пройти процедуру вовремя:

военнослужащие;

жители оккупированных территорий и зон боевых действий;

украинцы, которые находятся за границей.

Штрафуют ли за неоцифрованные трудовые

Один из главных вопросов, который может беспокоить украинцев – предусмотрены ли санкции за несвоевременную оцифровку. Ответ однозначный – штрафов нет. Законодательство не предусматривает наказания ни для работников, ни для работодателей за:

неподачу документов до 10 июня;

подачу после этой даты;

длительную обработку обращения ПФУ.

Даже если документы не успеют обработать до дедлайна, это не будет иметь негативных последствий. Еще один распространенный страх, что трудовой стаж "сгорит". На самом деле этого не произойдет.

Стаж не исчезает, но может потребовать подтверждения. Особенно это касается периодов до 2004 года, которые не внесены в электронные реестры. Если документы утеряны или содержат ошибки, подтверждение стажа может стать сложнее и даже потребовать обращения в суд. Именно поэтому оцифровка – это не формальность, а способ обезопасить себя от проблем в будущем.

