Украинцам начисляют налоги на "лишнюю" недвижимость: где проверить и что нужно знать

Часть украинцев должна уплатить налог на недвижимость. Он начисляется владельцам жилой и нежилой недвижимости, а также тем, у кого есть земельные участки. Однако существуют льготные категории граждан, для которых налог не начисляется. К ним относятся лица с инвалидностью I и II группы, те, кто воспитывает трех и более детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры по возрасту, ветераны войны и граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы. Также действуют определенные предельные нормы площади недвижимости, на которые не начисляется налог.

Видео дня

Об этом напоминает налоговый консультант Михаил Смокович. Поэтому налог начисляется, если площадь квартиры превышает 60 квадратных метров, дома 120 квадратов, а если одновременно в собственности есть и квартирой, и дом – необлагаемая суммарная площадь составляет 180 квадратных метров. Предельные нормы площади земель, на которые распространяется льгота следующие:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

– в селах – до 0,25 га;



в поселках – до 0,15 га;



в городах – до 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 га;

для ведения садоводства – до 0,12 га.

Но Смокович отмечает, что даже если вы относитесь к льготной категории или площадь вашей недвижимости не превышает установленные лимиты, он рекомендует проверять начисления в электронном кабинете налогоплательщика, поскольку налоговая может допустить ошибку.

Инструкция как работать в Электронном кабинете налогоплательщика

Для доступа к кабинету необходимо:

ввести в поисковую строку браузера "электронный кабинет налогоплательщика" и перейти по официальной ссылке;

нажать кнопку "Вход" в верхнем правом углу;

авторизоваться с помощью удобного способа – файлового ключа, BankID, облачного хранилища или Дія.Підпису.

Где найти налоговое уведомление-решение (НУР)

в меню слева выберите пункт "Для граждан";

перейдите в раздел "Общая информация";

прокрутите страницу до перечня налоговых уведомлений-решений, где можно просмотреть актуальные документы или скачать их в формате PDF.

В самом НУР важно обратить внимание на следующие данные:

тип налога – например, "земельный налог с физических лиц";

объект налогообложения – нужно проверить адрес, тип объекта и его площадь;

Сумма обязательств: итоговая сумма налога, подлежащая уплате.

Какие возможны ошибки в НУР:

проданное имущество – необходимо проверить, не начислен ли налог на объекты, которые уже проданы (если недвижимость продали в 2024 году, налоговая все равно может начислить налог в 2026-м за 2025-й из-за технических задержек в обновлении данных);

(если недвижимость продали в 2024 году, налоговая все равно может начислить налог в 2026-м за 2025-й из-за технических задержек в обновлении данных); площадь и право собственности – нужно проверить, что площадь указана правильно и кто является законным владельцем объекта ;

; ошибочные начисления – если были обнаружены несоответствия (лишние объекты, неправильная площадь), необходимо подать в налоговую письмо на сверку для корректировки данных.

Как уплатить налог, где взять реквизиты

Реквизиты для уплаты налога на недвижимость можно найти двумя основными способами:

непосредственно в самом налоговом уведомлении-решении – реквизиты указаны прямо в документе, который можно скачать или просмотреть в разделе "Для граждан" -> "Общая информация";

в разделе "Стан розрахунків з бюджетом" – после перехода в этот раздел нужно найти строку с соответствующим налогом, где напротив него есть кнопка в виде карты, при нажатии на нее открываются реквизиты и QR-код для автоматической оплаты через банковское приложение.

Что делать, если НУР еще нет

Если по состоянию на 1 июля налоговое уведомление-решение отсутствует в электронном кабинете, это не значит, что налог не будет начислен. Смокович отмечает, что налоговая служба иногда выставляет начисления с опозданием.

В таком случае рекомендуется периодически заходить в электронный кабинет налогоплательщика и проверять наличие НУР, поскольку обязанность по уплате налога остается, а срок уплаты составляет 60 дней с момента вручения уведомления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают заменить фиксированный налог на электромобили. Пока в парламенте только обсуждают различные модели нового сбора, ведь количество электрокаров в стране выросло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!