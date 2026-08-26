Украинцам установили крайний срок до 1 ноября: кто может получить выплату в размере до 5 тыс. грн

Семьи, в которых ребенок в 2026 году пошел в первый класс, могут получить единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен в рамках программы "Пакет школьника". Подать заявление через приложение Дія или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно до 1 ноября 2026 года.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Программа действует для семей первоклассников по всей Украине, родители, которые еще не успели оформить пособие, имеют возможность подать заявление до 1 ноября 2026 года.

Кто может получить 5 тысяч гривен

Право на выплату имеют семьи, в которых ребенок в 2026 году начинает обучение в первом классе. Пособие является единовременным – после одобрения заявления семья получает 5 тысяч гривен на подготовку школьника.

Деньги предназначены именно для нужд ребенка, связанных с началом обучения. Поэтому родители могут использовать их для приобретения необходимых вещей перед первым учебным годом.

По данным областных военных администраций, украинские семьи уже активно пользуются этой программой. В целом по стране выплату уже получили почти 150 тысяч семей. Во Львовской области с начала августа помощь получили семьи почти 12 тысяч первоклассников. В то же время в Одесской области в этом году к первому классу готовятся около 15 тысяч детей.

На что можно потратить "Пакет школьника"

Полученные 5 тысяч гривен можно направить на вещи, необходимые ребенку для начала школьного обучения. В частности, средства разрешено использовать на:

одежду для школьника;

обувь;

канцелярские принадлежности;

книги;

школьные принадлежности;

спортивные принадлежности;

другие необходимые для обучения вещи.

В 2026 году перечень возможных расходов был расширен. Теперь средства программы можно направлять также на образовательные услуги. Таким образом, у родителей появилось больше возможностей самостоятельно определять, что именно нужно первокласснику перед началом учебного года.

Как оформить выплату

Подать заявление на получение "Пакета школьника" можно двумя способами. Первый вариант – воспользоваться приложением Дія, это позволяет оформить помощь дистанционно, без личного посещения учреждений.

Второй способ – обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление лично. Перед оформлением помощи стоит убедиться, что ребенок относится к категории первоклассников, которые начинают обучение именно в 2026 году.

До какого числа можно подать заявление

Для родителей, которые еще не воспользовались государственной программой, важно не пропустить установленный срок. Заявление на получение 5 тысяч гривен можно подать до 1 ноября 2026 года. Отмечается, что это касается как оформления через приложение Дія, так и обращения в сервисный центр Пенсионного фонда.

На необходимости не откладывать оформление помощи подчеркнул, в частности, глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он призвал семьи первоклассников, которые еще не подали заявление, сделать это до истечения установленного срока. Таким образом, родителям не обязательно было оформлять выплату до начала учебного года – возможность подать заявление сохраняется в течение установленного периода.

Подготовка ребенка к первому классу традиционно сопряжена со значительными расходами. Семье необходимо приобрести одежду и обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности, спортивную форму и другие необходимые вещи. Именно на частичное покрытие таких расходов и направлена программа "Пакет школьника".

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