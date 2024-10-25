Украинцам могут сократить выплаты: когда и кого коснется

В Украине массово сокращаются выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из-за уменьшения финансирования в бюджете на 2025 год. В Кабмине и Верховной Раде призывают пересмотр критериев помощи, поскольку действующие условия считаются несправедливыми для многих переселенцев.

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Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", главой временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты прав ВПО Павел Фролов в комментарии СМИ. Бюджет на 2025 год предусматривает значительное сокращение финансирования этой категории граждан – на 9,1 млрд. гривен меньше, чем в предыдущем году.

По словам Фролова, сейчас растет и количество принудительно эвакуированных граждан. Это люди из прифронтовых и опасных регионов, которые вынуждены покидать свои дома из-за угрозы боевых действий. В связи с этим сокращение финансирования в поддержку ВПЛ становится еще более противоречивым.

В проекте бюджета на 2025 год заложено 48,5 млрд гривен в поддержку ВПЛ, тогда как в 2024 году эта сумма составила 57,6 млрд. Сегодня помощь получает чуть более миллиона человек, тогда как еще в начале 2024 года их было 2, 5 млн. Такое резкое снижение произошло из-за пересмотра критериев выплат, приведшего к тому, что значительная часть переселенцев потеряла право на помощь.

Фролов отмечает, что принятый правительством критерий дохода несправедлив. "Если доход семьи превышает 9444 гривны в месяц, она теряет право на получение выплат. Однако это нереалистичная сумма для того, чтобы обеспечить минимальные потребности в жилье и продуктах, особенно если это одинокий человек", - отмечает он.

Кроме ограничения по доходу, правительство ввело еще один критерий для получения выплат ВПЛ – наличие депозита в размере 100 тысяч гривен. Этот критерий также вызвал волну критики, поскольку он не учитывает реальное состояние переселенцев. К примеру, депозит может быть наследством, к которому лицо еще не имеет доступа, или эти средства могут быть отложены на лечение в случае серьезной болезни. "Если человек серьезно заболел, такие сбережения растворятся мгновенно на лекарства", – отмечает депутат, подчеркивая несправедливость таких ограничений.

В целях защиты ВПЛ от таких жестких условий, специальная комиссия Верховной Рады подготовила законопроект №10382, предусматривающий пересмотр условий выплат и установление более справедливых критериев. Однако, по словам Фролова, наибольшим препятствием для принятия этого документа является включение его в повестку дня пленарного заседания парламента.

Несмотря на то, что депутаты обращались с многочисленными запросами в Кабмин, проект закона №10382 до сих пор не вынесен на голосование. Председатель ВСК отмечает сложную бюджетную ситуацию и предполагает, что в случае невозможности принятия законопроекта, потребуются срочные меры для пересмотра дискриминационных требований, чтобы защитить ВПЛ, которые оказались в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Выплаты от Министерства социальной политики доступны только по двум основным критериям: переселенцы должны быть с территорий, где ведутся боевые действия, или их жилье должно быть разрушено или повреждено. Другие категории переселенцев, даже если у них нет средств для проживания, вынуждены самостоятельно искать пути для обеспечения своих потребностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за социально-экономических трудностей часть переселенцев вынуждена возвращаться на временно оккупированные территории и во прифронтовые города. Государство должно предоставить четкую информацию о доступной помощи, чтобы обеспечить уверенность переселенцев в будущем.

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