Переселенцы вынуждены возвращаться в оккупированные регионы: Лубинец назвал причины таких решений

Из-за социально-экономических трудностей часть переселенцев вынуждена возвращаться на временно оккупированные территории и прифронтовые города. Государство должно предоставить четкую информацию о доступной помощи, чтобы обеспечить уверенность переселенцев в будущем.

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Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец на саммите "(Ро) соединены: переосмысление общественной устойчивости в Украине". Вынужденные переселенцы были вынуждены покидать свои дома в зонах боевых действий и оккупированных территориях в поисках убежища в относительно безопасных регионах страны.

Однако в последнее время ситуация с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) усугубляется из-за социально-экономических трудностей, которые они встречают на новом месте жительства. Некоторые из них вынуждены возвращаться к оккупированным территориям или прифронтовым городам.

По словам Лубинца, ситуация с ВПЛ пока ухудшается. ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории (ТОТ) и прифронтовые города, поскольку на новых местах проживания они не получают должной поддержки. Финансовые трудности, отсутствие постоянного жилья и работы приводят к тому, что многие переселенцы не могут интегрироваться в новые общины.

Омбудсман подчеркнул, что государство должно четко и прозрачно информировать переселенцев о доступных им формах денежной помощи, чтобы они могли планировать свое будущее и быть уверенными в своей финансовой стабильности. Омбудсман отметил, что эта проблема уже поднималась на уровне правительства.

Многие переселенцы, оказавшись в сложных условиях, не видят другого выхода, кроме как вернуться к своим домам в зонах, все еще находящихся под оккупацией или под угрозой боевых действий. Это может быть связано с несколькими факторами:

нехватка ресурсов для интеграции на новом месте: у многих переселенцев нет достаточных финансовых средств для адаптации к новым условиям жизни. Отсутствие доступа к работе, достойному жилью и базовым услугам заставляет их искать альтернативы;

недостаточная государственная поддержка: ВПЛ не всегда получают достаточную помощь от государства, что создает дополнительное давление на их семьи. Омбудсман отметил необходимость увеличения прозрачности относительно того, какие виды помощи доступны для переселенцев, чтобы люди могли планировать свое будущее и не возвращаться в зоны повышенного риска;

ВПЛ не всегда получают достаточную помощь от государства, что создает дополнительное давление на их семьи. Омбудсман отметил необходимость увеличения прозрачности относительно того, какие виды помощи доступны для переселенцев, чтобы люди могли планировать свое будущее и не возвращаться в зоны повышенного риска; невозможность интеграции в новые общины: переезд в новое место жительства часто сопровождается трудностями в поиске работы, особенно для людей с территорий, где война оставила значительный след на их жизни. Переселенцам трудно строить новую жизнь, что подталкивает их к возвращению домой даже если это опасно.

Несмотря на все трудности, Лубинец также обратил внимание на положительные моменты. В ходе саммита было представлено исследование, показывающее, что украинское общество не испытало значительной поляризации, несмотря на военные действия и экономические вызовы. Результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на войну, граждане остаются едиными в своих взглядах и поддерживают друг друга. "Раскола и поляризации украинского общества как таковых нет", - подчеркнул омбудсман, опровергая опасения, что война может привести к разрыву между разными частями страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уязвимые категории внутриперемещенных лиц (ВПЛ) могут получить финансовую помощь до 21 тыс. грн для подготовки к зиме. Поддержка предоставляется в виде целевых средств и ваучеров на покупку зимних вещей, топлива и альтернативного питания.

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